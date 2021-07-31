https://ru.sputnik.md/20210731/moldova-uscherb-stihiea-43446522.html
В Молдове оценивают ущерб от стихии
В Молдове оценивают ущерб от стихии
Сильнее всего от непогоды пострадали Криулянский, Дубоссарский, Фалештский и Сорокский районы
2021-07-31T12:23+0300
2021-07-31T12:23+0300
2021-07-31T12:23+0300
молдова
ущерб
стихия
общество
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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Сильнее всего, по данным территориальных подразделений Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, от непогоды пострадали Криулянский, Дубоссарский, Фалештский и Сорокский районы. Так, в Криулянах сильным ветром было сорвано 30 листов шифера с крыши местного санатория. Значительно пострадала кровля трех домов и 120 гектаров посевов кукурузы в селе Дороцкое Дубоссарского района. В окрестностях Пырыты непогода повредила 83 гектара садов и 132 гектара различных сельскохозяйственных культур.В Сорокском районе ливень с градом нанес значительный ущерб 14 гектарам садов, в Криулянском - более 400 гектарам кукурузы и 200 гектарам подсолнечника, размыв при этом полкилометра дороги.Также, по данным ГИЧС, от непогоды особенно пострадали различные сельскохозяйственные культуры в селах Прутены и Мустяца Фалештского района.Сообщается, что окончательно материальный ущерб еще предстоит оценить.
https://ru.sputnik.md/20210730/krysha-zhilogo-doma-pridnestrove-zagorelas-udara-molnii-43415982.html
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молдова, ущерб, стихия
В Молдове оценивают ущерб от стихии
Гроза, сопровождавшаяся градом и сильным ветром, причинила значительный вред сразу нескольким районам республики.
КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Сильнее всего, по данным территориальных подразделений Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, от непогоды пострадали Криулянский, Дубоссарский, Фалештский и Сорокский районы.
Так, в Криулянах сильным ветром было сорвано 30 листов шифера с крыши местного санатория. Значительно пострадала кровля трех домов и 120 гектаров посевов кукурузы в селе Дороцкое Дубоссарского района.
В окрестностях Пырыты непогода повредила 83 гектара садов и 132 гектара различных сельскохозяйственных культур.
В Сорокском районе ливень с градом нанес значительный ущерб 14 гектарам садов, в Криулянском - более 400 гектарам кукурузы и 200 гектарам подсолнечника, размыв при этом полкилометра дороги.
Также, по данным ГИЧС, от непогоды особенно пострадали различные сельскохозяйственные культуры в селах Прутены и Мустяца Фалештского района.
Сообщается, что окончательно материальный ущерб еще предстоит оценить.