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В Молдове оценивают ущерб от стихии
В Молдове оценивают ущерб от стихии
Сильнее всего от непогоды пострадали Криулянский, Дубоссарский, Фалештский и Сорокский районы
2021-07-31T12:23+0300
2021-07-31T12:23+0300
молдова
ущерб
стихия
общество
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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Сильнее всего, по данным территориальных подразделений Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, от непогоды пострадали Криулянский, Дубоссарский, Фалештский и Сорокский районы. Так, в Криулянах сильным ветром было сорвано 30 листов шифера с крыши местного санатория. Значительно пострадала кровля трех домов и 120 гектаров посевов кукурузы в селе Дороцкое Дубоссарского района. В окрестностях Пырыты непогода повредила 83 гектара садов и 132 гектара различных сельскохозяйственных культур.В Сорокском районе ливень с градом нанес значительный ущерб 14 гектарам садов, в Криулянском - более 400 гектарам кукурузы и 200 гектарам подсолнечника, размыв при этом полкилометра дороги.Также, по данным ГИЧС, от непогоды особенно пострадали различные сельскохозяйственные культуры в селах Прутены и Мустяца Фалештского района.Сообщается, что окончательно материальный ущерб еще предстоит оценить.
https://ru.sputnik.md/20210730/krysha-zhilogo-doma-pridnestrove-zagorelas-udara-molnii-43415982.html
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молдова, ущерб, стихия

В Молдове оценивают ущерб от стихии

12:23 31.07.2021
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© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAIPloile au făcut prăpăd în mai multe localități
Ploile au făcut prăpăd în mai multe localități - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Гроза, сопровождавшаяся градом и сильным ветром, причинила значительный вред сразу нескольким районам республики.
КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Сильнее всего, по данным территориальных подразделений Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, от непогоды пострадали Криулянский, Дубоссарский, Фалештский и Сорокский районы.
Гроза - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
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Крыша жилого дома в Приднестровье загорелась от удара молнии
Вчера, 13:00
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Так, в Криулянах сильным ветром было сорвано 30 листов шифера с крыши местного санатория. Значительно пострадала кровля трех домов и 120 гектаров посевов кукурузы в селе Дороцкое Дубоссарского района.
В окрестностях Пырыты непогода повредила 83 гектара садов и 132 гектара различных сельскохозяйственных культур.
дождь - Sputnik Молдова, 1920, 16.06.2021
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В Сорокском районе ливень с градом нанес значительный ущерб 14 гектарам садов, в Криулянском - более 400 гектарам кукурузы и 200 гектарам подсолнечника, размыв при этом полкилометра дороги.
Также, по данным ГИЧС, от непогоды особенно пострадали различные сельскохозяйственные культуры в селах Прутены и Мустяца Фалештского района.
Сообщается, что окончательно материальный ущерб еще предстоит оценить.
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