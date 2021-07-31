Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210731/muzhchina-mertvii-na-obochine-dorogi-chto-govoryat-v-politsii-43452463.html
Мужчина найден мертвым на обочине дороги: что говорят в полиции
Мужчина найден мертвым на обочине дороги: что говорят в полиции
Жертвой стал 59-летний мужчина, работавший охранником на зернохранилище возле села Стольничены
2021-07-31T17:49+0300
2021-07-31T17:49+0300
дтп
мотоциклист
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1b/34903577_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a48638f3e749b2992d98a86b003e40d9.jpg
КИШИНЕВ, 31 июля - Sputnik. Сигнал о трагической находке поступил в полицию Унген утром 31 июля.Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что на теле погибшего имеются характерные повреждения, свидетельствующие о том, что мужчина был сбит неким транспортным средством. Чуть позднее неподалеку были обнаружены осколки мотоциклетной фары.Пресс-атташе Унгенской полиции Кристина Викол сообщила Sputnik Moldova, что жертвой стал 59-летний мужчина, работавший охранником на зернохранилище возле села Стольничены.По горячим следам полиции удалось установить, что наезд совершил 17-летнию юноша, чье имя пока не разглашается. Виновник трагического ДТП, скрывшийся с места происшествия, уже признал свою вину и передал полиции свой мотоцикл.В результате теста обнаружилось, что концентрация алкоголя в воздухе, выдыхаемом виновником ДТП, составила 0,30 мг/л. Возбуждено уголовное дело, полиция продолжает выяснять все обстоятельства этого происшествия.
https://ru.sputnik.md/20210731/vo-floreshtskom-rayone-poezd-sbil-cheloveka-kak-sluchilas-tragediya-43449003.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александрина Киртоакэ
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Александрина Киртоакэ
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1b/34903577_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f7b562335685eb2167501f22d3456502.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
дтп, мотоциклист

Мужчина найден мертвым на обочине дороги: что говорят в полиции

17:49 31.07.2021
159
© Sputnik / Mihai CarausGirofar
Girofar - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
У въезда в село Столничены обнаружено тело 59-летнего мужчины без признаков жизни.
КИШИНЕВ, 31 июля - Sputnik. Сигнал о трагической находке поступил в полицию Унген утром 31 июля.
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что на теле погибшего имеются характерные повреждения, свидетельствующие о том, что мужчина был сбит неким транспортным средством. Чуть позднее неподалеку были обнаружены осколки мотоциклетной фары.
Пресс-атташе Унгенской полиции Кристина Викол сообщила Sputnik Moldova, что жертвой стал 59-летний мужчина, работавший охранником на зернохранилище возле села Стольничены.
Calea ferata Chisinau - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
Общество
Во Флорештском районе поезд сбил человека: как случилась трагедия
14:31
252
1
По горячим следам полиции удалось установить, что наезд совершил 17-летнию юноша, чье имя пока не разглашается. Виновник трагического ДТП, скрывшийся с места происшествия, уже признал свою вину и передал полиции свой мотоцикл.
В результате теста обнаружилось, что концентрация алкоголя в воздухе, выдыхаемом виновником ДТП, составила 0,30 мг/л.
Возбуждено уголовное дело, полиция продолжает выяснять все обстоятельства этого происшествия.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:49Мужчина найден мертвым на обочине дороги: что говорят в полиции
17:24Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
16:45Как восстановить интеллект после COVID-19
16:18Бельчанин "оседлал" парапет моста своим автомобилем
15:49Провалом завершились испытания ракеты из США, "способной долететь до Москвы"
15:21Наводнения в Афганистане - 58 человек погибли, 140 пропали без вести
14:56Соблазны абсолютной власти и положение оппозиции: все о политкухне Молдовы
14:31Во Флорештском районе поезд сбил человека: как случилась трагедия
14:03Пострадавшие от пожаров регионы в Турции объявлены зоной бедствия
13:39Трагедия на Днестре: пропавшего без вести подростка обнаружили мертвым
13:17В Кишиневе запустят туристический троллейбус, названа цена билета
12:49Школьный календарь и каникулы 2021-2022
12:23В Молдове оценивают ущерб от стихии
11:55Взрыв на шахте в Донецке - один человек погиб
11:31"Европеизация" и "евроинтеграция": исторический опыт Молдовы и Бессарабии
11:17Где в Кишиневе 31 июля находятся мобильные пункты вакцинации
10:55На МКС резко упало давление
10:29В Кишиневе продолжается марафон вакцинации для работников образования
10:01Названы самые популярные зарубежные писательницы за последние 10 лет
09:33Ученые: есть шанс возникновения нового штамма COVID-19 со смертностью 35%