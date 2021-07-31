https://ru.sputnik.md/20210731/muzhchina-mertvii-na-obochine-dorogi-chto-govoryat-v-politsii-43452463.html

Мужчина найден мертвым на обочине дороги: что говорят в полиции

Мужчина найден мертвым на обочине дороги: что говорят в полиции

Жертвой стал 59-летний мужчина, работавший охранником на зернохранилище возле села Стольничены

2021-07-31T17:49+0300

2021-07-31T17:49+0300

2021-07-31T17:49+0300

дтп

мотоциклист

общество

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КИШИНЕВ, 31 июля - Sputnik. Сигнал о трагической находке поступил в полицию Унген утром 31 июля.Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что на теле погибшего имеются характерные повреждения, свидетельствующие о том, что мужчина был сбит неким транспортным средством. Чуть позднее неподалеку были обнаружены осколки мотоциклетной фары.Пресс-атташе Унгенской полиции Кристина Викол сообщила Sputnik Moldova, что жертвой стал 59-летний мужчина, работавший охранником на зернохранилище возле села Стольничены.По горячим следам полиции удалось установить, что наезд совершил 17-летнию юноша, чье имя пока не разглашается. Виновник трагического ДТП, скрывшийся с места происшествия, уже признал свою вину и передал полиции свой мотоцикл.В результате теста обнаружилось, что концентрация алкоголя в воздухе, выдыхаемом виновником ДТП, составила 0,30 мг/л. Возбуждено уголовное дело, полиция продолжает выяснять все обстоятельства этого происшествия.

https://ru.sputnik.md/20210731/vo-floreshtskom-rayone-poezd-sbil-cheloveka-kak-sluchilas-tragediya-43449003.html

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2021

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дтп, мотоциклист