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На МКС резко упало давление
На МКС резко упало давление
Экипаж Международной космической станции заявил о резком снижении давления в служебном российском модуле "Звезда"
2021-07-31T10:55+0300
2021-07-31T10:55+0300
космос
мкс
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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Экипаж Международной космической станции заявил о резком снижении давления в служебном российском модуле "Звезда", передает РИА Новости.Давление снизилось до 154 миллиметров ртутного столба. Для сравнения: весной, когда устраняли проблему с утечкой воздуха в переходной камере, оно было на уровне 405 миллиметров.Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. После того как ее скорость возросла в пять раз, в августе - сентябре 2020-го экипаж дважды закрывал люки в модулях космической станции для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте МКС.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра.
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космос, мкс

На МКС резко упало давление

10:55 31.07.2021
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© Photo : Instagram / Roscosmos / Ivan VagnerГрузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
© Photo : Instagram / Roscosmos / Ivan Vagner
Давление снизилось до 154 миллиметров ртутного столба.
КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Экипаж Международной космической станции заявил о резком снижении давления в служебном российском модуле "Звезда", передает РИА Новости.
Давление снизилось до 154 миллиметров ртутного столба. Для сравнения: весной, когда устраняли проблему с утечкой воздуха в переходной камере, оно было на уровне 405 миллиметров.
Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. После того как ее скорость возросла в пять раз, в августе - сентябре 2020-го экипаж дважды закрывал люки в модулях космической станции для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте МКС.
Модуль Наука пристыковался к МКС - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
Модуль "Наука", пристыкованный к МКС, неожиданно включил двигатели
29 июля, 23:43
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Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра.
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