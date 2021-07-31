https://ru.sputnik.md/20210731/navodneniya-v-afganistane---58-chelovek-pogibli-140-propali-bez-vesti-43448413.html
Наводнения в Афганистане - 58 человек погибли, 140 пропали без вести
Наводнения в Афганистане - 58 человек погибли, 140 пропали без вести
Жертвами мощных наводнений на востоке Афганистана стали 58 человек, еще 140 числятся пропавшими без вести
2021-07-31T15:21+0300
2021-07-31T15:21+0300
2021-07-31T15:21+0300
общество
афганистан
наводнение
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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Жертвами мощных наводнений на востоке Афганистана стали 58 человек, еще 140 числятся пропавшими без вести, передает РИА Новости.Ливневый паводок сошел в деревне Мехердиш в уезде Камдиш. По первой информации, жертв было 40, хотя некоторые представители местных властей заявляли о гибели 150 человек.В районе бедствия разрушено 150 домов.
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афганистан, наводнение
Наводнения в Афганистане - 58 человек погибли, 140 пропали без вести
Наиболее пострадавшим районом стал восток Афганистана.
КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik.
Жертвами мощных наводнений на востоке Афганистана стали 58 человек, еще 140 числятся пропавшими без вести, передает РИА Новости
.
Ливневый паводок сошел в деревне Мехердиш в уезде Камдиш. По первой информации, жертв было 40, хотя некоторые представители местных властей заявляли о гибели 150 человек.
В районе бедствия разрушено 150 домов.