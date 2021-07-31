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Названы самые популярные зарубежные писательницы за последние 10 лет
Названы самые популярные зарубежные писательницы за последние 10 лет
Названы самые популярные зарубежные писательницы за последние 10 лет
2021-07-31T10:01+0300
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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Самыми популярными зарубежными писательницами современности, по данным сервиса электронных и аудиокниг "ЛитРес" по результатам исследования за последние 10 лет, стали автор романов из серии "После" Анна Тодд, создатель вселенной о Гарри Поттере Джоан Роулинг и написавшая трилогию "50 оттенков" Э. Л. Джеймс, передает РИА Новости."Пальма первенства принадлежит американской писательнице Анне Тодд, автору популярной серии романов "После". Книги, рассказывающие об отношениях застенчивой Тессы и самоуверенного Хардина, не раз становились бестселлерами New York Times и были успешно экранизированы. Второе место — у Джоан Роулинг, сочинившей сагу о Гарри Поттере. История о мальчике-волшебнике разошлась тиражом более 500 миллионов экземпляров и подарила ее автору мировую известность. Третья строчка досталась Э. Л. Джеймс — создательнице чувственной трилогии "50 оттенков", по мотивам которой были сняты одноименные фильмы с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном в главных ролях", - говорится в сообщении пресс-службы.В пятерку лидеров вошли писательница Элизабет Гилберт – автор бестселлеров "Есть, молиться, любить" и "Город женщин", а также мастер детективной прозы, лауреат Пулитцеровской премии за роман "Щегол" Донна Тартт, добавили в пресс-службе сервиса.
https://ru.sputnik.md/20210423/Gde-khranitsya-samaya-drevnyaya-kniga-v-Moldove-i-kak-ona-vyglyadit-34488713.html
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книги, писатель

Названы самые популярные зарубежные писательницы за последние 10 лет

10:01 31.07.2021 (обновлено: 10:05 31.07.2021)
189
© Pixabay / congerdesignКниги
Книги - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
© Pixabay / congerdesign
В пятерку лидеров также вошли писательницы Элизабет Гилберт и Донна Тартт.
КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Самыми популярными зарубежными писательницами современности, по данным сервиса электронных и аудиокниг "ЛитРес" по результатам исследования за последние 10 лет, стали автор романов из серии "После" Анна Тодд, создатель вселенной о Гарри Поттере Джоан Роулинг и написавшая трилогию "50 оттенков" Э. Л. Джеймс, передает РИА Новости.
Где хранится самая древняя книга в Молдове и как она выглядит - Sputnik Молдова, 1920, 23.04.2021
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Видео: где хранится самая древняя книга в Молдове и как она выглядит
23 апреля, 13:11
498
"Пальма первенства принадлежит американской писательнице Анне Тодд, автору популярной серии романов "После". Книги, рассказывающие об отношениях застенчивой Тессы и самоуверенного Хардина, не раз становились бестселлерами New York Times и были успешно экранизированы. Второе место — у Джоан Роулинг, сочинившей сагу о Гарри Поттере. История о мальчике-волшебнике разошлась тиражом более 500 миллионов экземпляров и подарила ее автору мировую известность. Третья строчка досталась Э. Л. Джеймс — создательнице чувственной трилогии "50 оттенков", по мотивам которой были сняты одноименные фильмы с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном в главных ролях", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пятерку лидеров вошли писательница Элизабет Гилберт – автор бестселлеров "Есть, молиться, любить" и "Город женщин", а также мастер детективной прозы, лауреат Пулитцеровской премии за роман "Щегол" Донна Тартт, добавили в пресс-службе сервиса.
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