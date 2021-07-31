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Погодные рекорды Молдовы 31 июля
Погодные рекорды Молдовы 31 июля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 31.07.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Самое холодное 31 июля на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1913 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум 31 июля зафиксировали в 2005 году. Тогда термометры показали +35 градусов.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 24,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Александр Исаев
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Погодные рекорды Молдовы 31 июля

00:01 31.07.2021
40
© Sputnik / Mihai CarausСотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах
Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Самое холодное 31 июля на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1913 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,8 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 31 июля зафиксировали в 2005 году. Тогда термометры показали +35 градусов.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 24,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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