https://ru.sputnik.md/20210731/pogodnye-rekordy-moldovy-31-iyulya-43436899.html
Погодные рекорды Молдовы 31 июля
Погодные рекорды Молдовы 31 июля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 31.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-31T00:01+0300
2021-07-31T00:01+0300
2021-07-31T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Самое холодное 31 июля на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1913 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум 31 июля зафиксировали в 2005 году. Тогда термометры показали +35 градусов.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 24,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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жара, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 31 июля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Самое холодное 31 июля на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1913 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,8 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 31 июля зафиксировали в 2005 году. Тогда термометры показали +35 градусов.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 24,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.