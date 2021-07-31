https://ru.sputnik.md/20210731/poka-vse-spali-kombinatsiya-sputnika-v-zakon-ssha-po-sevpotoku--2-i-situatsiya-s-covid-43441958.html

Пока все спали: комбинация "Спутника V", закон США по "Севпотоку-2" и ситуация с COVID

Пока все спали: комбинация "Спутника V", закон США по "Севпотоку-2" и ситуация с COVID

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке. 31.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-31T08:53+0300

2021-07-31T08:53+0300

2021-07-31T09:27+0300

сша

вакцина

северный поток-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35405552_0:0:2536:1427_1920x0_80_0_0_3524156a58b082a56522b00fb7b09016.jpg

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Минздрав Буэнос-Айреса провел исследование, которое показало безопасность комбинации вакцины "Спутника V" с другими препаратами."Минздрав провинции Буэнос-Айрес сообщает, что, согласно предварительным результатам исследования, которое еще продолжается, комбинация вакцины "Спутник V" с Sinopharm и AstraZeneca не показали тяжелых побочных эффектов", - отмечается в заявлении правительства региона.Так, 41,6% пациентов не показали какой-либо реакции, у 8,4% была температура и боли в спине, у 50% - боль в зоне введения препарата, передает РИА Новости.В проекте принимают участие граждане старше 18 лет, они не должны были болеть коронавирусом, первая доза должна была быть введена за 7-45 дней до регистрации участия в исследовании."Исследование показало высокую безопасность комбинации вакцин", - подчеркнул Минздрав.Законопроект, касающийся "Северного потока - 2"В США одобрили законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году, сообщил журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик.Документ предлагает в том числе лишить президента США Джо Байдена права на отказ от санкций против газопровода "Северный поток — 2". Автор этой поправки — представитель Демократической партии от штата Огайо Марси Каптур."Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность", — заявила она.За проект проголосовали 217 конгрессменов, против — 212. Теперь законопроект должен принять Сенат, а затем его передадут на подпись президенту, сообщает РИА Новости.Проект о финансировании Госдепа подразумевает среди прочего увеличение финансовой помощи Киеву до 481,5 миллиона долларов. Об этом сообщили в посольстве Украины в Вашингтоне.Ситуация с COVID-19На утро 31 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 194 685 302. Из них 4 167 173 человека скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса, на первой строчке по числу инфицированных – США (34 945 468). Следом идут Индия (31 572 344) и Бразилия (19 880 273).В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 154 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 259 356.По данным Минздрава, за сутки выздоровели 117 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 251 967.Отмечено два летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6255.

https://ru.sputnik.md/20210727/minzdrav-rossii-odobril-sovmestnoe-ispytanie-vaktsin-astrazeneca-i-sputnik-layt-43271545.html

https://ru.sputnik.md/20210722/mid-rossii-severnyy-potok--2-otvechaet-mezhdunarodnym-normam-42947833.html

сша

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, вакцина, северный поток-2