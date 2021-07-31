https://ru.sputnik.md/20210731/postradavshie-pozhar-region--turtsia-zona-bedstviya-43447860.html

Пострадавшие от пожаров регионы в Турции объявлены зоной бедствия

Пострадавшие от пожаров регионы в Турции объявлены зоной бедствия

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоны, пострадавшие от лесных пожаров, зоной бедствия

2021-07-31T14:03+0300

2021-07-31T14:03+0300

2021-07-31T14:03+0300

общество

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

пожар

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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоны, пострадавшие от лесных пожаров, зоной бедствия. Речь идет о регионах на юге страны, передает РИА Новости.За последние три дня спасатели взяли под контроль 70 очагов возгорания. Продолжаются 11 пожаров в южных провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие.Горят леса вблизи популярных курортов Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали постояльцев нескольких отелей. Впоследствии они вернулись на места пребывания.Также стало известно о том, что Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами.Отмечается, что Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Эрдоган "тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку".Подчеркивается, что главы государств условились о продолжении контактов на различных уровнях.

https://ru.sputnik.md/20210729/pojar-turtsia-tri-cheloveka-pogibli-evacuatsia-43377275.html

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владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, пожар