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Пострадавшие от пожаров регионы в Турции объявлены зоной бедствия
Пострадавшие от пожаров регионы в Турции объявлены зоной бедствия
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоны, пострадавшие от лесных пожаров, зоной бедствия
2021-07-31T14:03+0300
2021-07-31T14:03+0300
общество
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
пожар
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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоны, пострадавшие от лесных пожаров, зоной бедствия. Речь идет о регионах на юге страны, передает РИА Новости.За последние три дня спасатели взяли под контроль 70 очагов возгорания. Продолжаются 11 пожаров в южных провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие.Горят леса вблизи популярных курортов Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали постояльцев нескольких отелей. Впоследствии они вернулись на места пребывания.Также стало известно о том, что Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами.Отмечается, что Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Эрдоган "тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку".Подчеркивается, что главы государств условились о продолжении контактов на различных уровнях.
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владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, пожар

Пострадавшие от пожаров регионы в Турции объявлены зоной бедствия

14:03 31.07.2021
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© REUTERS / Kaan SoyturkДым над лесом вокруг Манавгата
Дым над лесом вокруг Манавгата - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
© REUTERS / Kaan Soyturk
Также стало известно, что Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили ситуацию с пожарами по телефону.
КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоны, пострадавшие от лесных пожаров, зоной бедствия. Речь идет о регионах на юге страны, передает РИА Новости.
"Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации, возместить ущерб и сделать все возможное для того, чтобы ситуация улучшилась", — говорится в записи на его странице в Twitter.
За последние три дня спасатели взяли под контроль 70 очагов возгорания. Продолжаются 11 пожаров в южных провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие.
Горят леса вблизи популярных курортов Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали постояльцев нескольких отелей. Впоследствии они вернулись на места пребывания.
Лесной пожар в Турции - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
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Также стало известно о том, что Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами.
"Обсуждена чрезвычайная ситуация, сложившаяся в результате лесных пожаров в южных районах Турции. Отмечена важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Эрдоган "тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку".
Подчеркивается, что главы государств условились о продолжении контактов на различных уровнях.
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