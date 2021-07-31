https://ru.sputnik.md/20210731/protesty--parizh-politsiya-slezotochivyy-gaz-43453678.html

Массовые протесты в Париже - полиция применила слезоточивый газ

Массовые протесты в Париже - полиция применила слезоточивый газ

Французская полиция применила слезоточивый газ на протестах из-за введения санитарных пропусков

2021-07-31T18:45+0300

2021-07-31T18:45+0300

2021-07-31T18:45+0300

коронавирус

париж

протест

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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Французская полиция применила слезоточивый газ на протестах из-за введения санитарных пропусков. Акции протеста проходят в центре Парижа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Манифестации против введения во Франции санитарных пропусков проходят в субботу в Париже.На одной из акций полиция применила слезоточивый газ после того, как толпа начала провоцировать правоохранителей. Манифестанты скандируют "Свободу!", освистывают правоохранителей и кидают в них бутылки.Манифестанты также скандируют лозунги "Диктатора - в тюрьму!", "Макрон, нам не нужен твой пропуск!".Как ранее сообщил представитель правительства Франции Габриэль Атталь, санитарные пропуска начнут действовать с 9 августа.Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. Среди прочего он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, он был принят французским парламентом.

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париж, протест