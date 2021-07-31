https://ru.sputnik.md/20210731/provalom-zavershilis-ispytaniya-rakety-iz-ssha-sposobnoy-doletet-do-moskvy-43449895.html

Провалом завершились испытания ракеты из США, "способной долететь до Москвы"

Провалом завершились испытания ракеты из США, "способной долететь до Москвы"

Ракета безопасно отделилась от самолета, однако двигатель не заработал. 31.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-31T15:49+0300

2021-07-31T15:49+0300

2021-07-31T15:49+0300

сша

ракета

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1f/43455077_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_bc32018429deb74cfd15f32340c931b6.jpg

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) завершились неудачей для Военно-воздушных сил США, передает РИА Новости.Тесты проводили на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress в Тихом океане, у побережья Калифорнии. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако двигатель не заработал. По информации военных, несмотря на технические проблемы двигателя, во время запуска удалось получить "ценные данные": в предыдущих летных тестах прототип не отделился от самолета-носителя.Гиперзвуковая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin, благодаря своим техническим характеристикам способна развить скорость свыше 15 тысяч миль в час. Она оснащена реактивным двигателем с управляемым боевым блоком. СМИ отмечали, что AGM-183A может долететь за 30 минут до Пекина, а до Москвы — за 20 минут.

https://ru.sputnik.md/20210713/Pochti-kak--SpaceX-v-Rossii-zapatentovali-oblik-supertyazheloy-rakety-35496826.html

сша

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, ракета