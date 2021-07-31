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Провалом завершились испытания ракеты из США, "способной долететь до Москвы"
Провалом завершились испытания ракеты из США, "способной долететь до Москвы"
Ракета безопасно отделилась от самолета, однако двигатель не заработал. 31.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-31T15:49+0300
2021-07-31T15:49+0300
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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) завершились неудачей для Военно-воздушных сил США, передает РИА Новости.Тесты проводили на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress в Тихом океане, у побережья Калифорнии. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако двигатель не заработал. По информации военных, несмотря на технические проблемы двигателя, во время запуска удалось получить "ценные данные": в предыдущих летных тестах прототип не отделился от самолета-носителя.Гиперзвуковая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin, благодаря своим техническим характеристикам способна развить скорость свыше 15 тысяч миль в час. Она оснащена реактивным двигателем с управляемым боевым блоком. СМИ отмечали, что AGM-183A может долететь за 30 минут до Пекина, а до Москвы — за 20 минут.
https://ru.sputnik.md/20210713/Pochti-kak--SpaceX-v-Rossii-zapatentovali-oblik-supertyazheloy-rakety-35496826.html
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сша, ракета

Провалом завершились испытания ракеты из США, "способной долететь до Москвы"

15:49 31.07.2021
354
© Photo : Air Force / Giancarlo CasemИспытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
© Photo : Air Force / Giancarlo Casem
Ракета безопасно отделилась от самолета, однако двигатель не заработал.
КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) завершились неудачей для Военно-воздушных сил США, передает РИА Новости.
Тесты проводили на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress в Тихом океане, у побережья Калифорнии. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако двигатель не заработал. По информации военных, несмотря на технические проблемы двигателя, во время запуска удалось получить "ценные данные": в предыдущих летных тестах прототип не отделился от самолета-носителя.
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Гиперзвуковая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin, благодаря своим техническим характеристикам способна развить скорость свыше 15 тысяч миль в час. Она оснащена реактивным двигателем с управляемым боевым блоком. СМИ отмечали, что AGM-183A может долететь за 30 минут до Пекина, а до Москвы — за 20 минут.
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