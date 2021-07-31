https://ru.sputnik.md/20210731/provalom-zavershilis-ispytaniya-rakety-iz-ssha-sposobnoy-doletet-do-moskvy-43449895.html
Провалом завершились испытания ракеты из США, "способной долететь до Москвы"
Провалом завершились испытания ракеты из США, "способной долететь до Москвы"
Ракета безопасно отделилась от самолета, однако двигатель не заработал. 31.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-31T15:49+0300
2021-07-31T15:49+0300
2021-07-31T15:49+0300
сша
ракета
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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) завершились неудачей для Военно-воздушных сил США, передает РИА Новости.Тесты проводили на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress в Тихом океане, у побережья Калифорнии. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако двигатель не заработал. По информации военных, несмотря на технические проблемы двигателя, во время запуска удалось получить "ценные данные": в предыдущих летных тестах прототип не отделился от самолета-носителя.Гиперзвуковая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin, благодаря своим техническим характеристикам способна развить скорость свыше 15 тысяч миль в час. Она оснащена реактивным двигателем с управляемым боевым блоком. СМИ отмечали, что AGM-183A может долететь за 30 минут до Пекина, а до Москвы — за 20 минут.
https://ru.sputnik.md/20210713/Pochti-kak--SpaceX-v-Rossii-zapatentovali-oblik-supertyazheloy-rakety-35496826.html
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сша, ракета
Провалом завершились испытания ракеты из США, "способной долететь до Москвы"
Ракета безопасно отделилась от самолета, однако двигатель не заработал.
КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik.
Летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) завершились неудачей для Военно-воздушных сил США, передает РИА Новости
.
Тесты проводили на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress в Тихом океане, у побережья Калифорнии. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако двигатель не заработал. По информации военных, несмотря на технические проблемы двигателя, во время запуска удалось получить "ценные данные": в предыдущих летных тестах прототип не отделился от самолета-носителя.
Гиперзвуковая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin, благодаря своим техническим характеристикам способна развить скорость свыше 15 тысяч миль в час. Она оснащена реактивным двигателем с управляемым боевым блоком. СМИ отмечали, что AGM-183A может долететь за 30 минут до Пекина, а до Москвы — за 20 минут.