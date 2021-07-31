Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова
Спорт
Читайте о самых актуальных спортивных событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210731/sbornaya-moldovy-po-plyazhnomu-futbolu-vyshla-v-final-evroligi-2021-43456834.html
Сборная Молдовы по пляжному футболу вышла в финал Евролиги 2021
Сборная Молдовы по пляжному футболу вышла в финал Евролиги 2021
Молдавская сборная заняла первое место в своей группе и получила путевку в финальную часть турнира, которая пройдет в португальском Фигейра-да-Фош 8-12... 31.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-31T20:30+0300
2021-07-31T20:30+0300
сборная молдовы
чемпионат европы
пляжный футбол
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2697/61/26976143_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_5bbd13b078c9760c47527ac4d818eee1.jpg
КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Обыграв команду Чехии со счетом 5:2, сборная Молдовы по пляжному футболу впервые в своей истории вышла в финал Евролиги в Дивизионе В.Победный матч с чехами был сыгран рамках второго этапа турнира, который прошел в Кишиневе 28-30 августа.В итоге молдавская сборная заняла первое место в своей группе и получила путевку на Промофинал, который пройдет в португальском Фигейра-да-Фош 8-12 сентября одновременно с Суперфиналом, в котором будут состязаться победители Дивизиона А.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2697/61/26976143_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_92fa0bfd4b803e5efa65050854cc1864.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сборная молдовы, чемпионат европы, пляжный футбол

Сборная Молдовы по пляжному футболу вышла в финал Евролиги 2021

20:30 31.07.2021
43
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПляжный футбол. Отборочный турнир ЧМ-2019
Пляжный футбол. Отборочный турнир ЧМ-2019 - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
/
Перейти в фотобанк
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Молдавская сборная заняла первое место в своей группе и получила путевку в финальную часть турнира, которая пройдет в португальском Фигейра-да-Фош 8-12 сентября.
КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Обыграв команду Чехии со счетом 5:2, сборная Молдовы по пляжному футболу впервые в своей истории вышла в финал Евролиги в Дивизионе В.
Победный матч с чехами был сыгран рамках второго этапа турнира, который прошел в Кишиневе 28-30 августа.
В итоге молдавская сборная заняла первое место в своей группе и получила путевку на Промофинал, который пройдет в португальском Фигейра-да-Фош 8-12 сентября одновременно с Суперфиналом, в котором будут состязаться победители Дивизиона А.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:30Сборная Молдовы по пляжному футболу вышла в финал Евролиги 2021
19:41Умер автор песни "Носики-курносики" Борис Емельянов
19:13Горящая Турция - кадры пожара, который уже вошел в историю страны
18:45Массовые протесты в Париже - полиция применила слезоточивый газ
18:17Неподалеку от Бендер в Днестре утонул мужчина
17:49Мужчина найден мертвым на обочине дороги: что говорят в полиции
17:24Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
16:45Как восстановить интеллект после COVID-19
16:18Бельчанин "оседлал" парапет моста своим автомобилем
15:49Провалом завершились испытания ракеты из США, "способной долететь до Москвы"
15:21Наводнения в Афганистане - 58 человек погибли, 140 пропали без вести
14:56Соблазны абсолютной власти и положение оппозиции: все о политкухне Молдовы
14:31Во Флорештском районе поезд сбил человека: как случилась трагедия
14:03Пострадавшие от пожаров регионы в Турции объявлены зоной бедствия
13:39Трагедия на Днестре: пропавшего без вести подростка обнаружили мертвым
13:17В Кишиневе запустят туристический троллейбус, названа цена билета
12:49Школьный календарь и каникулы 2021-2022
12:23В Молдове оценивают ущерб от стихии
11:55Взрыв на шахте в Донецке - один человек погиб
11:31"Европеизация" и "евроинтеграция": исторический опыт Молдовы и Бессарабии