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Сборная Молдовы по пляжному футболу вышла в финал Евролиги 2021
Сборная Молдовы по пляжному футболу вышла в финал Евролиги 2021
Молдавская сборная заняла первое место в своей группе и получила путевку в финальную часть турнира, которая пройдет в португальском Фигейра-да-Фош 8-12... 31.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-31T20:30+0300
2021-07-31T20:30+0300
2021-07-31T20:30+0300
сборная молдовы
чемпионат европы
пляжный футбол
спорт
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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Обыграв команду Чехии со счетом 5:2, сборная Молдовы по пляжному футболу впервые в своей истории вышла в финал Евролиги в Дивизионе В.Победный матч с чехами был сыгран рамках второго этапа турнира, который прошел в Кишиневе 28-30 августа.В итоге молдавская сборная заняла первое место в своей группе и получила путевку на Промофинал, который пройдет в португальском Фигейра-да-Фош 8-12 сентября одновременно с Суперфиналом, в котором будут состязаться победители Дивизиона А.
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сборная молдовы, чемпионат европы, пляжный футбол
Сборная Молдовы по пляжному футболу вышла в финал Евролиги 2021
Молдавская сборная заняла первое место в своей группе и получила путевку в финальную часть турнира, которая пройдет в португальском Фигейра-да-Фош 8-12 сентября.
КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Обыграв команду Чехии со счетом 5:2, сборная Молдовы по пляжному футболу впервые в своей истории вышла в финал Евролиги в Дивизионе В.
Победный матч с чехами был сыгран рамках второго этапа турнира, который прошел в Кишиневе 28-30 августа.
В итоге молдавская сборная заняла первое место в своей группе и получила путевку на Промофинал, который пройдет в португальском Фигейра-да-Фош 8-12 сентября одновременно с Суперфиналом, в котором будут состязаться победители Дивизиона А.