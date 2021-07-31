https://ru.sputnik.md/20210731/sbornaya-moldovy-po-plyazhnomu-futbolu-vyshla-v-final-evroligi-2021-43456834.html

Сборная Молдовы по пляжному футболу вышла в финал Евролиги 2021

Сборная Молдовы по пляжному футболу вышла в финал Евролиги 2021

Молдавская сборная заняла первое место в своей группе и получила путевку в финальную часть турнира, которая пройдет в португальском Фигейра-да-Фош 8-12... 31.07.2021, Sputnik Молдова

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сборная молдовы

чемпионат европы

пляжный футбол

спорт

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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Обыграв команду Чехии со счетом 5:2, сборная Молдовы по пляжному футболу впервые в своей истории вышла в финал Евролиги в Дивизионе В.Победный матч с чехами был сыгран рамках второго этапа турнира, который прошел в Кишиневе 28-30 августа.В итоге молдавская сборная заняла первое место в своей группе и получила путевку на Промофинал, который пройдет в португальском Фигейра-да-Фош 8-12 сентября одновременно с Суперфиналом, в котором будут состязаться победители Дивизиона А.

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2021

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сборная молдовы, чемпионат европы, пляжный футбол