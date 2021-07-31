https://ru.sputnik.md/20210731/shkolnyy-kalendar-i-kanikuly-2021-2022-43431650.html

Школьный календарь и каникулы 2021-2022

Школьный календарь и каникулы 2021-2022

Когда будут школьные каникулы в 2021-2022 учебном году и как выглядит школьный календарь на 2021 и 2022 годы

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общество

образование

расписание

школьные каникулы

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На протяжении всего учебного года у школьников будет несколько каникул:осенние каникулы: 27 октября 2021-го – 31 октября 2021-го (пять дней);каникулы между семестрами (зимние): 25 декабря 2021-го – 9 января 2022-го (16 дней);весенние каникулы: 5 марта 2022-го – 8 марта 2022-го (четыре дня);пасхальные каникулы: 23 апреля 2022-го – 2 мая 2022-го (десять дней).Для учащихся с I по VIII класс, а также VIII, X и XI классов летние каникулы будут с 1 июня 2022-го по 31 августа 2022-го (92 дня).

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образование, расписание, школьные каникулы, инфографика