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Соблазны абсолютной власти и положение оппозиции: все о политкухне Молдовы
Соблазны абсолютной власти и положение оппозиции: все о политкухне Молдовы
Новый секс-скандал в Молдове, а также отношения власти и оппозиции в парламенте страны
2021-07-31T14:56+0300
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Нескучно о главном политическом событии недели – формировании руководящих органов в парламенте Молдовы, перспективах молдавской оппозиции, вероятности политического туризма в законодательном органе нового созыва, свежем дипломатическом скандале, судьбе Республиканского стадиона, а также о том, почему невозможно вызвать такси в Кишиневе. Это и многое другое обсудили обозреватели студии Sputnik Молдова Сергей Цуркану, Андрей Петрик и Геннадий Вакуловский.
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молдова, политика, видео

Соблазны абсолютной власти и положение оппозиции: все о политкухне Молдовы

14:56 31.07.2021
139
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили основные события и заявления, прозвучавшие на этой неделе в республике.
Нескучно о главном политическом событии недели – формировании руководящих органов в парламенте Молдовы, перспективах молдавской оппозиции, вероятности политического туризма в законодательном органе нового созыва, свежем дипломатическом скандале, судьбе Республиканского стадиона, а также о том, почему невозможно вызвать такси в Кишиневе. Это и многое другое обсудили обозреватели студии Sputnik Молдова Сергей Цуркану, Андрей Петрик и Геннадий Вакуловский.
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