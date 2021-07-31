https://ru.sputnik.md/20210731/soblazny-absolyutnaia-vlasti-polozhenie-oppozitsii-politkukhnia-moldova-43448095.html

Соблазны абсолютной власти и положение оппозиции: все о политкухне Молдовы

Соблазны абсолютной власти и положение оппозиции: все о политкухне Молдовы

Новый секс-скандал в Молдове, а также отношения власти и оппозиции в парламенте страны

2021-07-31T14:56+0300

2021-07-31T14:56+0300

2021-07-31T14:56+0300

радио

молдова

политика

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Нескучно о главном политическом событии недели – формировании руководящих органов в парламенте Молдовы, перспективах молдавской оппозиции, вероятности политического туризма в законодательном органе нового созыва, свежем дипломатическом скандале, судьбе Республиканского стадиона, а также о том, почему невозможно вызвать такси в Кишиневе. Это и многое другое обсудили обозреватели студии Sputnik Молдова Сергей Цуркану, Андрей Петрик и Геннадий Вакуловский.

молдова

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2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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