Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
Соблазны абсолютной власти и положение оппозиции: все о политкухне Молдовы
139
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили основные события и заявления, прозвучавшие на этой неделе в республике.
Нескучно о главном политическом событии недели – формировании руководящих органов в парламенте Молдовы, перспективах молдавской оппозиции, вероятности политического туризма в законодательном органе нового созыва, свежем дипломатическом скандале, судьбе Республиканского стадиона, а также о том, почему невозможно вызвать такси в Кишиневе. Это и многое другое обсудили обозреватели студии Sputnik Молдова Сергей Цуркану, Андрей Петрик и Геннадий Вакуловский.