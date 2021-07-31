https://ru.sputnik.md/20210731/tochnyy-prognoz-pogody-moldova-zhara-43433025.html

Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день июля

Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день июля

Точный прогноз погоды в Молдове на конец июля начало августа

2021-07-31T07:00+0300

2021-07-31T07:00+0300

2021-07-31T07:00+0300

молдова

погода

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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 31 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы составит от +30 до +35 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +18 до +23 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе на 31 июля: ночью от +19 до +21, днем от +32 до +34.По данным синоптиков, так же жарко будет и в воскресенье, 1 августа, – до +35. В понедельник, 2 августа, будет до +37, но также прогнозируют и грозовые дожди. Немного спадет жара 3 августа, до +30, осадков не будет. Затем, 4 августа, ожидается +33 и грозы. Такая погода продержится до 6 августа. В связи с жарой Госгидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности до 2 августа.Праздники и народные приметыПравославная церковь 31 июля почитает память святого мученика Емилиана.Люди верили, что если в этот день установится жара, то декабрь будет холодным. Также считалось, что если начинают желтеть листья березы, начиная с верхушки, то осень будет ранней.В этот день также почитается память Иоанна Многострадального. В прежние времена в это время топили бани, парили веники из травы и цветов, чтобы смыть с себя страдную усталость. В народе говорили: "Хотя в июле и душно, и жарковато, но расставаться с ним жалковато".

https://ru.sputnik.md/20210713/zhara-v-moldove-v-politsii-vystupili-s-rekomendatsiyami-voditelyam-35505599.html

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молдова, погода