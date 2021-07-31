https://ru.sputnik.md/20210731/tragediya-dnestr-propavshii-podrostok-mertvy-43448305.html

Трагедия на Днестре: пропавшего без вести подростка обнаружили мертвым

Трагедия на Днестре: пропавшего без вести подростка обнаружили мертвым

Водолазы нашли бездыханное тело мальчика в речной воде в километре от Дубоссарской гидроэлектростанции

2021-07-31T13:39+0300

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днестр

утонувшие

общество

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КИШИНЕВ, 31 июля - Sputnik. Трагическим результатом 25-часовой поисковой операции стало обнаружение тела подростка, объявленного пропавшим без вести после того, как его самодельный плот перевернулся на воде Днестра. Как сообщает Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций, в субботу, 31 июля, спасатели продолжили поиски и уже около десяти утра увидели на поверхности воды 15-летнего мальчика без признаков жизни. Несколько минут спустя бездыханное тело несовершеннолетнего парня было поднято на берег.Напомним, подросток был объявлен в розыска 29 июля, когда в воде у села Устя Дубоссарского района было найдено его перевернувшееся импровизированное плавсредство. По данным ГИЧС, с начала этого года на водоемах республики погибли 64 человека, в том числе 13 детей и подростков.

https://ru.sputnik.md/20190616/tragediya-na-vode-chetvero-chelovek-utonuli-moldova-vykhodnye-26434390.html

днестр

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2021

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днестр, утонувшие