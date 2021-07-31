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Трагедия на Днестре: пропавшего без вести подростка обнаружили мертвым
Трагедия на Днестре: пропавшего без вести подростка обнаружили мертвым
Водолазы нашли бездыханное тело мальчика в речной воде в километре от Дубоссарской гидроэлектростанции
2021-07-31T13:39+0300
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КИШИНЕВ, 31 июля - Sputnik. Трагическим результатом 25-часовой поисковой операции стало обнаружение тела подростка, объявленного пропавшим без вести после того, как его самодельный плот перевернулся на воде Днестра. Как сообщает Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций, в субботу, 31 июля, спасатели продолжили поиски и уже около десяти утра увидели на поверхности воды 15-летнего мальчика без признаков жизни. Несколько минут спустя бездыханное тело несовершеннолетнего парня было поднято на берег.Напомним, подросток был объявлен в розыска 29 июля, когда в воде у села Устя Дубоссарского района было найдено его перевернувшееся импровизированное плавсредство. По данным ГИЧС, с начала этого года на водоемах республики погибли 64 человека, в том числе 13 детей и подростков.
https://ru.sputnik.md/20190616/tragediya-na-vode-chetvero-chelovek-utonuli-moldova-vykhodnye-26434390.html
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днестр, утонувшие

Трагедия на Днестре: пропавшего без вести подростка обнаружили мертвым

13:39 31.07.2021
199
© Photo : Miroslav RotariДубоссарская ГЭС
Дубоссарская ГЭС - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Водолазы нашли бездыханное тело мальчика в речной воде в километре от Дубоссарской гидроэлектростанции.
КИШИНЕВ, 31 июля - Sputnik. Трагическим результатом 25-часовой поисковой операции стало обнаружение тела подростка, объявленного пропавшим без вести после того, как его самодельный плот перевернулся на воде Днестра.
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16 июня 2019, 16:34
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Как сообщает Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций, в субботу, 31 июля, спасатели продолжили поиски и уже около десяти утра увидели на поверхности воды 15-летнего мальчика без признаков жизни. Несколько минут спустя бездыханное тело несовершеннолетнего парня было поднято на берег.
Напомним, подросток был объявлен в розыска 29 июля, когда в воде у села Устя Дубоссарского района было найдено его перевернувшееся импровизированное плавсредство.
По данным ГИЧС, с начала этого года на водоемах республики погибли 64 человека, в том числе 13 детей и подростков.
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