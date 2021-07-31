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Ученые: есть шанс возникновения нового штамма COVID-19 со смертностью 35%
Ученые: есть шанс возникновения нового штамма COVID-19 со смертностью 35%
Британские эксперты представили ряд возможных сценариев развития вариантов COVID-19, один из которых подразумевает, что новый потенциальный штамм может убивать около 35% заразившихся
2021-07-31T09:33+0300
2021-07-31T09:33+0300
коронавирус
великая британия
ученые
штаммы
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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Британские эксперты представили ряд возможных сценариев развития вариантов COVID-19, один из которых подразумевает, что новый потенциальный штамм может убивать около 35% заразившихся, говорится в опубликованных документах правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).Ученые описали сценарии, согласно которым коронавирус может изменяться и развиваться, так как, по их мнению, он не исчезнет, а будет мутировать во все новых и новых вариантах, передает РИА Новости.В одном из сценариев ученые предполагают вероятное создание нового штамма с более высоким числом случаев тяжелого течения заболевания среди населения, чем ранее, и более высоким процентом смертности среди зараженных."Вариант, который вызывает тяжелое заболевание в большей доле населения, чем происходило ранее. Например, с похожим уровнем заболеваемости/смертности, как у других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)", - говорится в материале SAGE, опубликованном на сайте британского правительства.Эксперты считают такой вариант "реально возможным" и заявляют, что избежать такого сценария можно введением дополнительных доз вакцин.
https://ru.sputnik.md/20210730/vakczinacziya-beremennykh-43423808.html
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великая британия, ученые, штаммы

Ученые: есть шанс возникновения нового штамма COVID-19 со смертностью 35%

09:33 31.07.2021
238
© AP Photo / Mu Yu/XinhuaКитайский медработник с пробирками в лаборатории
Китайский медработник с пробирками в лаборатории - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
© AP Photo / Mu Yu/Xinhua
По мнению ученых, вирус не исчезнет, а будет мутировать во все новых и новых вариантах.
КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Британские эксперты представили ряд возможных сценариев развития вариантов COVID-19, один из которых подразумевает, что новый потенциальный штамм может убивать около 35% заразившихся, говорится в опубликованных документах правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).
Ученые описали сценарии, согласно которым коронавирус может изменяться и развиваться, так как, по их мнению, он не исчезнет, а будет мутировать во все новых и новых вариантах, передает РИА Новости.
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В одном из сценариев ученые предполагают вероятное создание нового штамма с более высоким числом случаев тяжелого течения заболевания среди населения, чем ранее, и более высоким процентом смертности среди зараженных.
"Вариант, который вызывает тяжелое заболевание в большей доле населения, чем происходило ранее. Например, с похожим уровнем заболеваемости/смертности, как у других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)", - говорится в материале SAGE, опубликованном на сайте британского правительства.
Эксперты считают такой вариант "реально возможным" и заявляют, что избежать такого сценария можно введением дополнительных доз вакцин.
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