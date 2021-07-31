https://ru.sputnik.md/20210731/uchenye--shans-novii-shtamm-covid-19--43442910.html

Ученые: есть шанс возникновения нового штамма COVID-19 со смертностью 35%

Ученые: есть шанс возникновения нового штамма COVID-19 со смертностью 35%

Британские эксперты представили ряд возможных сценариев развития вариантов COVID-19, один из которых подразумевает, что новый потенциальный штамм может убивать около 35% заразившихся

2021-07-31T09:33+0300

2021-07-31T09:33+0300

2021-07-31T09:33+0300

коронавирус

великая британия

ученые

штаммы

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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Британские эксперты представили ряд возможных сценариев развития вариантов COVID-19, один из которых подразумевает, что новый потенциальный штамм может убивать около 35% заразившихся, говорится в опубликованных документах правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).Ученые описали сценарии, согласно которым коронавирус может изменяться и развиваться, так как, по их мнению, он не исчезнет, а будет мутировать во все новых и новых вариантах, передает РИА Новости.В одном из сценариев ученые предполагают вероятное создание нового штамма с более высоким числом случаев тяжелого течения заболевания среди населения, чем ранее, и более высоким процентом смертности среди зараженных."Вариант, который вызывает тяжелое заболевание в большей доле населения, чем происходило ранее. Например, с похожим уровнем заболеваемости/смертности, как у других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)", - говорится в материале SAGE, опубликованном на сайте британского правительства.Эксперты считают такой вариант "реально возможным" и заявляют, что избежать такого сценария можно введением дополнительных доз вакцин.

https://ru.sputnik.md/20210730/vakczinacziya-beremennykh-43423808.html

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великая британия, ученые, штаммы