https://ru.sputnik.md/20210731/umer-avtor-pesni-nosiki-kurnosiki-boris-emelyanov-43455165.html

Умер автор песни "Носики-курносики" Борис Емельянов

Умер автор песни "Носики-курносики" Борис Емельянов

Умер автор песни "Носики-курносики" Борис Емельянов

2021-07-31T19:41+0300

2021-07-31T19:41+0300

2021-07-31T19:41+0300

культура

композитор

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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Советский и российский композитор Борис Емельянов умер в возрасте 80 лет, передает РИА Новости.Композитор скончался от последствий коронавирусной инфекции 27 июля.Композитор Борис Емельянов родился 20 апреля 1941 года под Хабаровском. Он окончил Карагандинское музыкальное училище и переехал в Новокузнецк, где писал песни для местных исполнителей. В конце 70-х годов начал работать с поэтами Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Леонидом Дербеневым и Борисом Дубровиным в Москве. Особую известность Емельянову принесла песня "Носики-курносики", которая прозвучала на Центральном телевидении в 1978-м году в исполнении Валентины Толкуновой.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

композитор