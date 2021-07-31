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Умер автор песни "Носики-курносики" Борис Емельянов
Умер автор песни "Носики-курносики" Борис Емельянов
Умер автор песни "Носики-курносики" Борис Емельянов
2021-07-31T19:41+0300
2021-07-31T19:41+0300
культура
композитор
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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Советский и российский композитор Борис Емельянов умер в возрасте 80 лет, передает РИА Новости.Композитор скончался от последствий коронавирусной инфекции 27 июля.Композитор Борис Емельянов родился 20 апреля 1941 года под Хабаровском. Он окончил Карагандинское музыкальное училище и переехал в Новокузнецк, где писал песни для местных исполнителей. В конце 70-х годов начал работать с поэтами Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Леонидом Дербеневым и Борисом Дубровиным в Москве. Особую известность Емельянову принесла песня "Носики-курносики", которая прозвучала на Центральном телевидении в 1978-м году в исполнении Валентины Толкуновой.
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композитор

Умер автор песни "Носики-курносики" Борис Емельянов

19:41 31.07.2021
180
© Photo : Телеканал НостальгияБорис Емельянов
Борис Емельянов - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
© Photo : Телеканал Ностальгия
Причиной смерти стал коронавирус.
КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Советский и российский композитор Борис Емельянов умер в возрасте 80 лет, передает РИА Новости.
Композитор скончался от последствий коронавирусной инфекции 27 июля.
Композитор Борис Емельянов родился 20 апреля 1941 года под Хабаровском. Он окончил Карагандинское музыкальное училище и переехал в Новокузнецк, где писал песни для местных исполнителей. В конце 70-х годов начал работать с поэтами Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Леонидом Дербеневым и Борисом Дубровиным в Москве. Особую известность Емельянову принесла песня "Носики-курносики", которая прозвучала на Центральном телевидении в 1978-м году в исполнении Валентины Толкуновой.
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