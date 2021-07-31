https://ru.sputnik.md/20210731/v-kishineve-prodolzhaetsya-marafon-vaktsinatsii-dlya-rabotnikov-obrazovaniya-43444040.html

В Кишиневе продолжается марафон вакцинации для работников образования

В Кишиневе продолжается марафон вакцинации для работников образования

Суббота- второй день марафона вакцинации, который организован в первую очередь для сотрудников системы образования

2021-07-31T10:29+0300

2021-07-31T10:29+0300

2021-07-31T10:39+0300

коронавирус

вакцинация

система образования

ион чебан

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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Суббота, 31 июля, - второй день марафона вакцинации, который проходит в профильном муниципальном центре и организован в первую очередь для сотрудников системы образования.Днем ранее в рамках акции были привиты 550 учителей и других работников образовательной системы столицы. Сегодня вакцина от коронавируса будет введена сотрудникам Главного управления по защите прав ребенка и Управления культуры.Сообщается, что в муниципальном центре вакцинации в наличии следующие препараты: Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V (2-я доза).Отметим, что наравне с работниками системы образования прививку от COVID-19 также может получить любой желающий.

https://ru.sputnik.md/20210717/video-kishinev-vtoroy-etap-marafona-vaktsinatsii-sputnikom-v-35558063.html

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2021

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вакцинация, система образования, ион чебан