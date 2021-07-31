Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210731/v-kishineve-prodolzhaetsya-marafon-vaktsinatsii-dlya-rabotnikov-obrazovaniya-43444040.html
В Кишиневе продолжается марафон вакцинации для работников образования
В Кишиневе продолжается марафон вакцинации для работников образования
Суббота- второй день марафона вакцинации, который организован в первую очередь для сотрудников системы образования
2021-07-31T10:29+0300
2021-07-31T10:39+0300
коронавирус
вакцинация
система образования
ион чебан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558949_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d49d998c9ff30e2724e72a9d69e18af.jpg
КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Суббота, 31 июля, - второй день марафона вакцинации, который проходит в профильном муниципальном центре и организован в первую очередь для сотрудников системы образования.Днем ранее в рамках акции были привиты 550 учителей и других работников образовательной системы столицы. Сегодня вакцина от коронавируса будет введена сотрудникам Главного управления по защите прав ребенка и Управления культуры.Сообщается, что в муниципальном центре вакцинации в наличии следующие препараты: Pfizer, Johnson&amp;Johnson, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V (2-я доза).Отметим, что наравне с работниками системы образования прививку от COVID-19 также может получить любой желающий.
https://ru.sputnik.md/20210717/video-kishinev-vtoroy-etap-marafona-vaktsinatsii-sputnikom-v-35558063.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558949_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_8bb937e53d743fd26b0397c97c6a4440.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вакцинация, система образования, ион чебан

В Кишиневе продолжается марафон вакцинации для работников образования

10:29 31.07.2021 (обновлено: 10:39 31.07.2021)
187
© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Как и прежде, вакцина вводится на основании удостоверения личности в порядке живой очереди.
КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Суббота, 31 июля, - второй день марафона вакцинации, который проходит в профильном муниципальном центре и организован в первую очередь для сотрудников системы образования.
В Кишиневе проходит второй этап марафона вакцинации Спутником V - Sputnik Молдова, 1920, 17.07.2021
Видео
Видео: в Кишиневе прошел второй этап марафона вакцинации "Спутником V"
17 июля, 12:53
467
Днем ранее в рамках акции были привиты 550 учителей и других работников образовательной системы столицы. Сегодня вакцина от коронавируса будет введена сотрудникам Главного управления по защите прав ребенка и Управления культуры.
"Мы хотим, чтобы первого сентября все дети и учителя вернулись в школы и чувствовали себя в безопасности. И для этого у нас достаточно доз вакцин", - заявил столичный примар Ион Чебан.
Сообщается, что в муниципальном центре вакцинации в наличии следующие препараты: Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V (2-я доза).
Отметим, что наравне с работниками системы образования прививку от COVID-19 также может получить любой желающий.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:55Взрыв на шахте в Донецке - один человек погиб
11:31"Европеизация" и "евроинтеграция": исторический опыт Молдовы и Бессарабии
11:17Где в Кишиневе 31 июля находятся мобильные пункты вакцинации
10:55На МКС резко упало давление
10:29В Кишиневе продолжается марафон вакцинации для работников образования
10:01Названы самые популярные зарубежные писательницы за последние 10 лет
09:33Ученые: есть шанс возникновения нового штамма COVID-19 со смертностью 35%
09:03Молдавская дискоболка Емильянова не прошла в финал на Играх в Токио
08:53Пока все спали: комбинация "Спутника V", закон США по "Севпотоку-2" и ситуация с COVID
08:00Ковалева: все неврозы и депрессии родом из детства
07:30В Молдове начался рост цен на сливу
07:00Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день июля
00:01Погодные рекорды Молдовы 31 июля
ВчераУченые рассказали, какой алкоголь не опасен для сердца
ВчераВОЗ: достижения в борьбе с COVID-19 – под угрозой
ВчераБоевые роботы России делают мир людей лучше
ВчераНацбанк принимает меры по снижению инфляции
ВчераАресты в Криулянах: что грозит фигурантам "дела архитекторов"
ВчераДемпартия осудила задержание Пынзаря
ВчераИталия обновила правила въезда для граждан Молдовы