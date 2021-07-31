https://ru.sputnik.md/20210731/v-kishineve-prodolzhaetsya-marafon-vaktsinatsii-dlya-rabotnikov-obrazovaniya-43444040.html
В Кишиневе продолжается марафон вакцинации для работников образования
В Кишиневе продолжается марафон вакцинации для работников образования
Суббота- второй день марафона вакцинации, который организован в первую очередь для сотрудников системы образования
2021-07-31T10:29+0300
2021-07-31T10:29+0300
2021-07-31T10:39+0300
коронавирус
вакцинация
система образования
ион чебан
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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Суббота, 31 июля, - второй день марафона вакцинации, который проходит в профильном муниципальном центре и организован в первую очередь для сотрудников системы образования.Днем ранее в рамках акции были привиты 550 учителей и других работников образовательной системы столицы. Сегодня вакцина от коронавируса будет введена сотрудникам Главного управления по защите прав ребенка и Управления культуры.Сообщается, что в муниципальном центре вакцинации в наличии следующие препараты: Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V (2-я доза).Отметим, что наравне с работниками системы образования прививку от COVID-19 также может получить любой желающий.
https://ru.sputnik.md/20210717/video-kishinev-vtoroy-etap-marafona-vaktsinatsii-sputnikom-v-35558063.html
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вакцинация, система образования, ион чебан
В Кишиневе продолжается марафон вакцинации для работников образования
10:29 31.07.2021 (обновлено: 10:39 31.07.2021)
Как и прежде, вакцина вводится на основании удостоверения личности в порядке живой очереди.
КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Суббота, 31 июля, - второй день марафона вакцинации, который проходит в профильном муниципальном центре и организован в первую очередь для сотрудников системы образования.
Днем ранее в рамках акции были привиты 550 учителей и других работников образовательной системы столицы. Сегодня вакцина от коронавируса будет введена сотрудникам Главного управления по защите прав ребенка и Управления культуры.
"Мы хотим, чтобы первого сентября все дети и учителя вернулись в школы и чувствовали себя в безопасности. И для этого у нас достаточно доз вакцин", - заявил столичный примар Ион Чебан.
Сообщается, что в муниципальном центре вакцинации в наличии следующие препараты: Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V (2-я доза).
Отметим, что наравне с работниками системы образования прививку от COVID-19 также может получить любой желающий.