https://ru.sputnik.md/20210731/v-kishineve-zapustyat-turisticheskiy-trolleybus-nazvana-tsena-bileta-43447362.html
В Кишиневе запустят туристический троллейбус, названа цена билета
В Кишиневе запустят туристический троллейбус, названа цена билета
В воскресенье в Кишиневе запустят туристический троллейбус
2021-07-31T13:17+0300
2021-07-31T13:17+0300
2021-07-31T13:17+0300
кишинев
управление электротранспорта
туризм
новости кишинева
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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Как сообщило столичное Управление электротранспорта, в воскресенье, первого августа, на улицы Кишинева выйдет специальный туристический троллейбус, чтобы в дальнейшем курсировать по городу каждые выходные.Экскурсии по дорогам молдавской столицы будут сопровождать комментарии профессиональных гидов на румынском, русском и английском языках.Предполагается, что троллейбус сможет совершать по четыре туристических поездки в день.Сообщается, что в каждой поездке смогут участвовать не более 22 экскурсантов, детей до семи лет обязательно должны будут сопровождать взрослые.Стоимость поездки составит 30 леев.Особое внимание уделено мерам защиты и профилактики коронавируса. Проект реализуется примэрией Кишинева совместно с Национальной ассоциацией въездного и внутреннего туризма Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20200602/v-moldove-zapustili-kampaniyu-po-prodvizheniyu-vnutrennego-turizma-30455349.html
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кишинев, управление электротранспорта, туризм
В Кишиневе запустят туристический троллейбус, названа цена билета
Маршруты Chisinau Sightseeing (осмотр достопримечательностей) призваны знакомить кишиневцев и гостей столицы с историей города и выдающимися личностями, которые жили здесь в разные годы.
КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Как сообщило столичное Управление электротранспорта, в воскресенье, первого августа, на улицы Кишинева выйдет специальный туристический троллейбус, чтобы в дальнейшем курсировать по городу каждые выходные.
Экскурсии по дорогам молдавской столицы будут сопровождать комментарии профессиональных гидов на румынском, русском и английском языках.
Предполагается, что троллейбус сможет совершать по четыре туристических поездки в день.
"Этот проект призван популяризировать главные кишиневские туристические достопримечательности, побудить кишиневцев и гостей города открыть для себя историю молдавской столицы и тех выдающихся личностей, которые составили цвет молдавской нации", - объясняют в ведомстве цели проекта.
Сообщается, что в каждой поездке смогут участвовать не более 22 экскурсантов, детей до семи лет обязательно должны будут сопровождать взрослые.
Стоимость поездки составит 30 леев.
Особое внимание уделено мерам защиты и профилактики коронавируса.
Проект реализуется примэрией Кишинева совместно с Национальной ассоциацией въездного и внутреннего туризма Молдовы.