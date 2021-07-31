https://ru.sputnik.md/20210731/v-kishineve-zapustyat-turisticheskiy-trolleybus-nazvana-tsena-bileta-43447362.html

В Кишиневе запустят туристический троллейбус, названа цена билета

В Кишиневе запустят туристический троллейбус, названа цена билета

В воскресенье в Кишиневе запустят туристический троллейбус

2021-07-31T13:17+0300

2021-07-31T13:17+0300

2021-07-31T13:17+0300

кишинев

управление электротранспорта

туризм

новости кишинева

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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Как сообщило столичное Управление электротранспорта, в воскресенье, первого августа, на улицы Кишинева выйдет специальный туристический троллейбус, чтобы в дальнейшем курсировать по городу каждые выходные.Экскурсии по дорогам молдавской столицы будут сопровождать комментарии профессиональных гидов на румынском, русском и английском языках.Предполагается, что троллейбус сможет совершать по четыре туристических поездки в день.Сообщается, что в каждой поездке смогут участвовать не более 22 экскурсантов, детей до семи лет обязательно должны будут сопровождать взрослые.Стоимость поездки составит 30 леев.Особое внимание уделено мерам защиты и профилактики коронавируса. Проект реализуется примэрией Кишинева совместно с Национальной ассоциацией въездного и внутреннего туризма Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20200602/v-moldove-zapustili-kampaniyu-po-prodvizheniyu-vnutrennego-turizma-30455349.html

кишинев

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2021

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кишинев, управление электротранспорта, туризм