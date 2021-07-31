https://ru.sputnik.md/20210731/vo-floreshtskom-rayone-poezd-sbil-cheloveka-kak-sluchilas-tragediya-43449003.html

Во Флорештском районе поезд сбил человека: как случилась трагедия

Во Флорештском районе поезд сбил человека: как случилась трагедия

Около десяти вечера в пятницу в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что близ села Путинешты Флорештского района поезд сбил человека

2021-07-31T14:31+0300

2021-07-31T14:31+0300

2021-07-31T14:31+0300

железная дорога

несчастный случай

общество

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КИШИНЕВ, 31 июля - Sputnik. Около десяти вечера в пятницу в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что близ села Путинешты Флорештского района поезд сбил человека.Пресс-атташе полиции Флорешт Ина Москалюк сообщила Sputnik Moldova, что машинист товарного поезда, следовавшего по маршруту Шолданешты - Бельцы, увидел в ста метрах впереди на путях неясную тень. Через несколько мгновений стало понятно, что по ходу движения поезда находится человек. Действуя по инструкции, машинист подал звуковой сигнал, а когда человек никак на него не отреагировал, включил экстренное торможение. К сожалению, малое расстояние не позволило погасить скорость до момента столкновения. Мужчина скончался по дороге в больницу.Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что погибший - 35-летний житель села Гура Кайнарулуй. В данный момент расследуются все обстоятельства происшествия, точную причину смерти должна определить судебно-медицинская экспертиза.

https://ru.sputnik.md/20200603/muzhchinu-usnuvshego-na-zheleznodorozhnykh-putyakh-nasmert-sbil-poezd-30462437.html

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2021

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железная дорога, несчастный случай