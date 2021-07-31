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Во Флорештском районе поезд сбил человека: как случилась трагедия
Во Флорештском районе поезд сбил человека: как случилась трагедия
Около десяти вечера в пятницу в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что близ села Путинешты Флорештского района поезд сбил человека
2021-07-31T14:31+0300
2021-07-31T14:31+0300
железная дорога
несчастный случай
общество
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КИШИНЕВ, 31 июля - Sputnik. Около десяти вечера в пятницу в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что близ села Путинешты Флорештского района поезд сбил человека.Пресс-атташе полиции Флорешт Ина Москалюк сообщила Sputnik Moldova, что машинист товарного поезда, следовавшего по маршруту Шолданешты - Бельцы, увидел в ста метрах впереди на путях неясную тень. Через несколько мгновений стало понятно, что по ходу движения поезда находится человек. Действуя по инструкции, машинист подал звуковой сигнал, а когда человек никак на него не отреагировал, включил экстренное торможение. К сожалению, малое расстояние не позволило погасить скорость до момента столкновения. Мужчина скончался по дороге в больницу.Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что погибший - 35-летний житель села Гура Кайнарулуй. В данный момент расследуются все обстоятельства происшествия, точную причину смерти должна определить судебно-медицинская экспертиза.
https://ru.sputnik.md/20200603/muzhchinu-usnuvshego-na-zheleznodorozhnykh-putyakh-nasmert-sbil-poezd-30462437.html
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железная дорога, несчастный случай

Во Флорештском районе поезд сбил человека: как случилась трагедия

14:31 31.07.2021
194
© Sputnik / Caraus MihaiCalea ferata Chisinau
Calea ferata Chisinau - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
© Sputnik / Caraus Mihai
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
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Оказавшийся по колесами товарного состава мужчина скончался от полученных травм по дороге в больницу.
КИШИНЕВ, 31 июля - Sputnik. Около десяти вечера в пятницу в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что близ села Путинешты Флорештского района поезд сбил человека.
Пресс-атташе полиции Флорешт Ина Москалюк сообщила Sputnik Moldova, что машинист товарного поезда, следовавшего по маршруту Шолданешты - Бельцы, увидел в ста метрах впереди на путях неясную тень. Через несколько мгновений стало понятно, что по ходу движения поезда находится человек.
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Действуя по инструкции, машинист подал звуковой сигнал, а когда человек никак на него не отреагировал, включил экстренное торможение. К сожалению, малое расстояние не позволило погасить скорость до момента столкновения. Мужчина скончался по дороге в больницу.
Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что погибший - 35-летний житель села Гура Кайнарулуй.
В данный момент расследуются все обстоятельства происшествия, точную причину смерти должна определить судебно-медицинская экспертиза.
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