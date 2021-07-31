https://ru.sputnik.md/20210731/vo-floreshtskom-rayone-poezd-sbil-cheloveka-kak-sluchilas-tragediya-43449003.html
Во Флорештском районе поезд сбил человека: как случилась трагедия
Во Флорештском районе поезд сбил человека: как случилась трагедия
Около десяти вечера в пятницу в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что близ села Путинешты Флорештского района поезд сбил человека
2021-07-31T14:31+0300
2021-07-31T14:31+0300
2021-07-31T14:31+0300
железная дорога
несчастный случай
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/1c/31085988_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_43acfd42f08e04c845109830c43856d3.jpg
КИШИНЕВ, 31 июля - Sputnik. Около десяти вечера в пятницу в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что близ села Путинешты Флорештского района поезд сбил человека.Пресс-атташе полиции Флорешт Ина Москалюк сообщила Sputnik Moldova, что машинист товарного поезда, следовавшего по маршруту Шолданешты - Бельцы, увидел в ста метрах впереди на путях неясную тень. Через несколько мгновений стало понятно, что по ходу движения поезда находится человек. Действуя по инструкции, машинист подал звуковой сигнал, а когда человек никак на него не отреагировал, включил экстренное торможение. К сожалению, малое расстояние не позволило погасить скорость до момента столкновения. Мужчина скончался по дороге в больницу.Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что погибший - 35-летний житель села Гура Кайнарулуй. В данный момент расследуются все обстоятельства происшествия, точную причину смерти должна определить судебно-медицинская экспертиза.
https://ru.sputnik.md/20200603/muzhchinu-usnuvshego-na-zheleznodorozhnykh-putyakh-nasmert-sbil-poezd-30462437.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александрина Киртоакэ
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Александрина Киртоакэ
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/1c/31085988_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b96d9acc8fd703a0216bd867d12c46e8.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александрина Киртоакэ
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
железная дорога, несчастный случай
Во Флорештском районе поезд сбил человека: как случилась трагедия
Оказавшийся по колесами товарного состава мужчина скончался от полученных травм по дороге в больницу.
КИШИНЕВ, 31 июля - Sputnik. Около десяти вечера в пятницу в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что близ села Путинешты Флорештского района поезд сбил человека.
Пресс-атташе полиции Флорешт Ина Москалюк сообщила Sputnik Moldova
, что машинист товарного поезда, следовавшего по маршруту Шолданешты - Бельцы, увидел в ста метрах впереди на путях неясную тень. Через несколько мгновений стало понятно, что по ходу движения поезда находится человек.
Действуя по инструкции, машинист подал звуковой сигнал, а когда человек никак на него не отреагировал, включил экстренное торможение. К сожалению, малое расстояние не позволило погасить скорость до момента столкновения. Мужчина скончался по дороге в больницу.
Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что погибший - 35-летний житель села Гура Кайнарулуй.
В данный момент расследуются все обстоятельства происшествия, точную причину смерти должна определить судебно-медицинская экспертиза.