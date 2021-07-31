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Как восстановить интеллект после COVID-19
Как восстановить интеллект после COVID-19
Ранее в The Lancet было опубликовано исследование ученых о когнитивных нарушениях после коронавируса
2021-07-31T16:45+0300
2021-07-31T16:45+0300
коронавирус
исследование
мозг
ученые
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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой при Российской академии наук Денис Федоряк в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" объяснил, как сохранить "молодость" мозга после COVID-19.Специалист советует решать логические задачи и развивать творческие способности, чтобы не допустить снижения уровня интеллекта, передает РИА Новости."Единственный способ, который нам позволяет улучшить пластичность мозга, — это не просто решение задачек, потому что решение простых логических задачек или кроссвордов тоже может превратиться в рутину. Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе творческие задачи, что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний, я думаю, что ковид тоже не будет исключением", — уточнил Федоряк.Эти рекомендации стали ответом на опубликованное на прошлой неделе в The Lancet исследование ученых о когнитивных нарушениях после коронавируса. По мнению эксперта, пока что в этом вопросе "много неясностей".Врач отметил, что "люди с изначально более высоким умственным развитием, возможно, менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией".Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выявили значительное снижение уровня интеллекта у переболевших COVID-19, в том числе в легкой форме. Они хуже прошли тесты, чем те, кто с вирусом не сталкивался. Кроме того, результаты подтвердили данные о симптомах продолжительного COVID-19: в частности, о "мозговом тумане", проблемах с концентрацией внимания и подбором слов.
https://ru.sputnik.md/20210716/The-Lancet-predstavil-spisok-oslozhneniy-posle-koronavirusa-35538332.html
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исследование, мозг, ученые

Как восстановить интеллект после COVID-19

16:45 31.07.2021
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© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНейрохирургическая операция в больнице им. Семашко в Симферополе
Нейрохирургическая операция в больнице им. Семашко в Симферополе - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
Ранее в The Lancet было опубликовано исследование ученых о когнитивных нарушениях после коронавируса.
КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой при Российской академии наук Денис Федоряк в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" объяснил, как сохранить "молодость" мозга после COVID-19.
Специалист советует решать логические задачи и развивать творческие способности, чтобы не допустить снижения уровня интеллекта, передает РИА Новости.
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"Единственный способ, который нам позволяет улучшить пластичность мозга, — это не просто решение задачек, потому что решение простых логических задачек или кроссвордов тоже может превратиться в рутину. Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе творческие задачи, что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний, я думаю, что ковид тоже не будет исключением", — уточнил Федоряк.
Эти рекомендации стали ответом на опубликованное на прошлой неделе в The Lancet исследование ученых о когнитивных нарушениях после коронавируса. По мнению эксперта, пока что в этом вопросе "много неясностей".
Врач отметил, что "люди с изначально более высоким умственным развитием, возможно, менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией".
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Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выявили значительное снижение уровня интеллекта у переболевших COVID-19, в том числе в легкой форме. Они хуже прошли тесты, чем те, кто с вирусом не сталкивался. Кроме того, результаты подтвердили данные о симптомах продолжительного COVID-19: в частности, о "мозговом тумане", проблемах с концентрацией внимания и подбором слов.
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