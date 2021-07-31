https://ru.sputnik.md/20210731/vosstanoviti-intellekt-covid-19-43451103.html

Как восстановить интеллект после COVID-19

Как восстановить интеллект после COVID-19

Ранее в The Lancet было опубликовано исследование ученых о когнитивных нарушениях после коронавируса

2021-07-31T16:45+0300

2021-07-31T16:45+0300

2021-07-31T16:45+0300

коронавирус

исследование

мозг

ученые

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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой при Российской академии наук Денис Федоряк в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" объяснил, как сохранить "молодость" мозга после COVID-19.Специалист советует решать логические задачи и развивать творческие способности, чтобы не допустить снижения уровня интеллекта, передает РИА Новости."Единственный способ, который нам позволяет улучшить пластичность мозга, — это не просто решение задачек, потому что решение простых логических задачек или кроссвордов тоже может превратиться в рутину. Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе творческие задачи, что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний, я думаю, что ковид тоже не будет исключением", — уточнил Федоряк.Эти рекомендации стали ответом на опубликованное на прошлой неделе в The Lancet исследование ученых о когнитивных нарушениях после коронавируса. По мнению эксперта, пока что в этом вопросе "много неясностей".Врач отметил, что "люди с изначально более высоким умственным развитием, возможно, менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией".Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выявили значительное снижение уровня интеллекта у переболевших COVID-19, в том числе в легкой форме. Они хуже прошли тесты, чем те, кто с вирусом не сталкивался. Кроме того, результаты подтвердили данные о симптомах продолжительного COVID-19: в частности, о "мозговом тумане", проблемах с концентрацией внимания и подбором слов.

https://ru.sputnik.md/20210716/The-Lancet-predstavil-spisok-oslozhneniy-posle-koronavirusa-35538332.html

https://ru.sputnik.md/20210729/nazvana-stranf-superrasprostraniteli-koronavirusa-43358261.html

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исследование, мозг, ученые