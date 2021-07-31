https://ru.sputnik.md/20210731/vzryv-shhakhta-donetsk-odin-chelovek-pogib-43446216.html

Взрыв на шахте в Донецке - один человек погиб

Взрыв на шахте в Донецке - один человек погиб

На шахте шахтоуправления "Покровское" в Донецкой области произошел мощный взрыв

2021-07-31T11:55+0300

2021-07-31T11:55+0300

2021-07-31T11:55+0300

общество

взрыв

донецк

шахта

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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. На шахте шахтоуправления "Покровское" в Донецкой области произошел мощный взрыв, передает РИА Новости. Региональная служба по ЧС сообщает, что пострадали 10 человек."В 6.10 в Главное управление поступило сообщение о взрыве на шахте шахтоуправления "Покровское", которая расположена в пгт Удачное Покровского района. Взрыв произошел примерно в 5.12 в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м. По предварительной информации, в результате взрыва пострадали 10 горняков, которые сейчас госпитализированы в Центральную районную больницу города Покровска", - говорится в сообщении.В свою очередь, группа "Метинвест" сообщила, что один человек скончался в больнице от полученных травм."В 4.15 утра на шахтоуправлении "Покровское" на глубине 815 метров произошел взрыв. Оперативно на шахту был вызван 10-й военизированный горноспасательный отряд. Люди из шахты были выведены на поверхность. Вследствие взрыва пострадало 10 человек, из которых четверо – работники шахтоуправления, а шестеро – подрядной организации. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. От полученных травм в больнице скончался один человек – сотрудник подрядной организации", - говорится в комментарии.Люди, которые были в шахте в момент взрыва, находятся под медицинским наблюдением, им оказана необходимая помощь."Создана комиссия по расследованию причин аварии. Семьям пострадавших оказывается поддержка", - добавили в пресс-службе "Метинвеста".Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

https://ru.sputnik.md/20210727/podrobnosti-vzryv-germania-odin-chelovek-pogib--43286708.html

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взрыв, донецк, шахта