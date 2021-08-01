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Более 100 пожаров удалось потушить в Турции
Более 100 пожаров удалось потушить в Турции
Более 100 пожаров удалось потушить в Турции
2021-08-01T14:23+0300
2021-08-01T14:23+0300
общество
турция
пожар
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Министр сельского и лесного хозяйства Турции прояснил ситуацию с тушением пожаров в стране. По словам чиновника, более 100 лесных пожаров удалось ликвидировать в Турции в последние дни. На данный момент не взяты под контроль пять пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла, передает РИА Новости.В субботу он заявлял, что за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях, продолжалось тушение 10 пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие. Сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 410 пострадавших.
https://ru.sputnik.md/20210731/goryaschaya-turtsiya---kadry-pozhara-kotoryy-uzhe-voshel-v-istoriyu-strany-43449780.html
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турция, пожар

Более 100 пожаров удалось потушить в Турции

14:23 01.08.2021
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© Sputnik / Burcu OkutanСгоревшие вещи
Сгоревшие вещи - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
© Sputnik / Burcu Okutan
За последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Министр сельского и лесного хозяйства Турции прояснил ситуацию с тушением пожаров в стране. По словам чиновника, более 100 лесных пожаров удалось ликвидировать в Турции в последние дни. На данный момент не взяты под контроль пять пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла, передает РИА Новости.
"С 28 июля по 1 августа взяты под контроль 107 лесных пожаров. Продолжаются пять пожаров в провинциях Анталья (районы Манавгат, Гюндогмуш) и Мугла (Мармарис, Кёйджегиз, Милас)", - написал Пакдемирли в Twitter.
В субботу он заявлял, что за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях, продолжалось тушение 10 пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие. Сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 410 пострадавших.
Turkey: Satellite images show extent of wildfires ravaging southern Turkey - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
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