https://ru.sputnik.md/20210801/100-pozhar-potushit-turtsia-43464462.html
Более 100 пожаров удалось потушить в Турции
Более 100 пожаров удалось потушить в Турции
Более 100 пожаров удалось потушить в Турции
2021-08-01T14:23+0300
2021-08-01T14:23+0300
2021-08-01T14:23+0300
общество
турция
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1f/43452407_169:0:1449:720_1920x0_80_0_0_8944f7da10cd429dd6802598e962d442.jpg
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Министр сельского и лесного хозяйства Турции прояснил ситуацию с тушением пожаров в стране. По словам чиновника, более 100 лесных пожаров удалось ликвидировать в Турции в последние дни. На данный момент не взяты под контроль пять пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла, передает РИА Новости.В субботу он заявлял, что за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях, продолжалось тушение 10 пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие. Сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 410 пострадавших.
https://ru.sputnik.md/20210731/goryaschaya-turtsiya---kadry-pozhara-kotoryy-uzhe-voshel-v-istoriyu-strany-43449780.html
турция
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1f/43452407_329:0:1289:720_1920x0_80_0_0_f3b75ffa2e86c78926c34bb49340c603.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
турция, пожар
Более 100 пожаров удалось потушить в Турции
За последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik.
Министр сельского и лесного хозяйства Турции прояснил ситуацию с тушением пожаров в стране. По словам чиновника, более 100 лесных пожаров удалось ликвидировать в Турции в последние дни. На данный момент не взяты под контроль пять пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла, передает РИА Новости
.
"С 28 июля по 1 августа взяты под контроль 107 лесных пожаров. Продолжаются пять пожаров в провинциях Анталья (районы Манавгат, Гюндогмуш) и Мугла (Мармарис, Кёйджегиз, Милас)", - написал Пакдемирли в Twitter.
В субботу он заявлял, что за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях, продолжалось тушение 10 пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие. Сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 410 пострадавших.