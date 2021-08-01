https://ru.sputnik.md/20210801/100-pozhar-potushit-turtsia-43464462.html

Более 100 пожаров удалось потушить в Турции

Более 100 пожаров удалось потушить в Турции

Более 100 пожаров удалось потушить в Турции

2021-08-01T14:23+0300

2021-08-01T14:23+0300

2021-08-01T14:23+0300

общество

турция

пожар

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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Министр сельского и лесного хозяйства Турции прояснил ситуацию с тушением пожаров в стране. По словам чиновника, более 100 лесных пожаров удалось ликвидировать в Турции в последние дни. На данный момент не взяты под контроль пять пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла, передает РИА Новости.В субботу он заявлял, что за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях, продолжалось тушение 10 пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие. Сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 410 пострадавших.

https://ru.sputnik.md/20210731/goryaschaya-turtsiya---kadry-pozhara-kotoryy-uzhe-voshel-v-istoriyu-strany-43449780.html

турция

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турция, пожар