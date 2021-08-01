https://ru.sputnik.md/20210801/1820-dney-korolya-neudachnika-karla-xii-v-benderakh-i-tatarskiy-kalabalyk-43455351.html

1820 дней короля-неудачника Карла XII в Бендерах и татарский калабалык

1820 дней короля-неудачника Карла XII в Бендерах и татарский калабалык

Пятнадцатилетний Карл XII стал неограниченным монархом шведской империи после смерти Карла XI. 01.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-01T14:51+0300

2021-08-01T14:51+0300

2021-08-01T14:51+0300

культура

бендеры

история

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На берегах Днестра под стенами Бендерской крепости в 1709 году был построен военный городок Карлополис, из которого шведский король продолжал свою личную борьбу против России, заставив султана Османской империи разорвать мир с царем Петром I и развязать с ним войну.После поражения в Полтавской битве от русской армии под командованием Петра I Карл XII вместе с остатками своей армии и уцелевшими союзниками прибыл первого августа 1709 года в Бендеры – центр Бендерской райи – особой военно-налоговой административно-территориальной единицы Османской империи. У стен Бендерской крепости вскоре был разбит палаточный военный городок. Отсюда король управлял делами своего государства и проводил активную дипломатическую деятельность, которая во многом повлияла на ход истории и судьбу Молдавии в частности.Карл, Божией милостью король Шведов, Готов и Вендов и проч.После смерти Карла XI трон Шведского королевства занял его пятнадцатилетней сын Карл XII, ставший неограниченным монархом шведской империи. В 1700 году Ригу, принадлежавшую Швеции, без объявления войны осадила саксонская армия, а датский король ввел свои войска в союзную Швеции Голштинию (Гольштейн). Тем временем в Швеции проходила мобилизация. 17 июня, в день своего рождения, Карл XII поднялся на борт флагманского корабля "Король Карл", эскадра взяла курс к датским берегам. Стремительного натиска шведов в Копенгагене не ожидали и 7 августа был заключен мирный договор между Данией, Швецией и Голштинией. Таким образом, Дания была выведена из Северной войны и отказалась от союза с Россией и Саксонией, признала суверенитет Голштинии. Швеция, обезопасив свои тылы, перебросила войска в Лифляндию (Прибалтику), где нанесла ряд поражений своему противнику – России. Именно Петр I объявил войну Карлу XII. Вскоре под Нарвой шведы нанесли сокрушительное поражение русским войскам.Но в 1709 году под Полтавой непобедимое шведское войско было разбито русской армией. Карл XII с уцелевшими бойцами бежал в Бессарабию, находившуюся под властью турецкого султана.Карл в Бессарабии1 августа шведы добрались до Бендер, где их уже ждали. Когда-то эти края входили в состав Везеготского королевства и Карл должен был знать об этом – с детства он был увлечен историей.Под стенами Бендерской крепости, в красивой излучине Днестра был устроен военный городок, получивший название Карлополис (или Новый Стокгольм), сам Карл XII поселился в роскошной палатке, подаренной султаном Ахмедом III.Чем занимался Карл XII в БендерахКарл XII вплоть до смерти не считал себя побежденным и оставался влиятельной политической фигурой на международной арене. Постепенно в Карлополис к нему стекались польские эмигранты и отдельные отряды Запорожских казаков под командованием гетмана Ф. Орлика – как считается, составителя Pacta et Constitutiones legum libertatumque Exercitus Zaporoviensis – Конституции Войска запорожского.В новой своей столице король ни на минуту не отказывался от военного реванша. Несгибаемая воля и упрямый характер сконцентрировались на подготовке военного отмщения за поражение при Полтаве и борьбе за трон Польши, куда он стремился усадить своего ставленника Станислава Лещинского. Для осуществления этих замыслов проводилась активная деятельность, деньги охотно давала Франция, кроме того, султан тратил большие средства на содержание Карла XII и его отряда в Карлополисе.Но прежде всего Карл XII сосредоточился на восстановлении сил и повышении квалификации своих солдат. Он направил раненых на лечение на воды в Бруссе, в Малой Азии, а молодых и способных офицеров в командировку в Сирию, Палестину и Египет для изучения фортификационного дела и знакомства со средневековыми крепостями. К сожалению, значительная часть из привезенных ими 2500 рисунков и предметов арабского быта и искусства сгорит в королевском доме во время Бендерского калабалыка.На третий день пребывания под Бендерами хирург сделал на ноге короля операцию, вырезав из раны омертвевшие ткани и кости. Через несколько дней Карл стал ходить с костылем, потом наступать на ногу, а 17 сентября уже сел в седло.В Бендерах король часто устраивал музыкальные концерты, в которых принимали участие оркестры, состоявшие из двух и даже трех десятков музыкантов-любителей.У Карла XII была походная библиотека, он с удовольствием читал в свободное время. Король начал играть в шахматы, но по своим правилам: брался за фигуру и ходил ею до тех пор, пока не становился легкой жертвой. Его не устраивало то, что фигура короля должна скрываться за пешками, поэтому он выводил короля на середину доски впереди пешек и нападал им на противника.В Карлополис стекались любопытные, которые хотели воочию увидеть знаменитого короля Швеции и, может быть, если повезет, пообщаться с ним. В 1711 году в Бендеры приехал французский гугенот Обри де ля Монтрайе. Через голштинского посланника, вхожего к королю, француз был представлен Карлу лично. Монтрайе был очарован дружелюбием, простыми манерами и одеждой короля.Политика Карла XII и русско-турецкая войнаКарл XII планировал лично возглавить османское войско для отпора "русскому наступлению на Черное море и проливы". В августе 1709 года он предлагал Порте заключить оборонительный и наступательный союз против России.Карл ХII убедил султана, что двойной удар – шведов из Померании, а османов из Молдавии, – вышибет русских из Речи Посполитой – султан начал подготовку к войне. Таким образом, дипломатические усилия Карла XII, находящегося в Бендерах, привели разрыву мирного договора между Россий и Турцией и началу длительного, отнимавшего значительные человеческие и финансовые ресурсы, противостояния с Турцией вплоть до 1714 года.Господарь Молдавского княжества Д. Кантемир в 1711 году не собирался конфликтовать со шведским лагерем под Бендерами и направил 11 апреля "высокопочитаемому другу" Карлу XII пожелание "процветания власти и империи Священнейшего… Королевского Величества".Карл XII в июне 1711 года предлагал османам и их союзникам окружить русское войско в Молдавии, а янычар и главное турецкое войско направить в Киев и отнять у царя Украину.Если бы не произошел личный конфликт с командующим османской армии Балтаджи-пашой, Карл XII мог бы возглавить военную операцию против войск Петра I в Молдавии в июле 1711 года на реке Прут. Карл XII и после заключения Прутского мира между Стамбулом и Москвой продолжал активное участие против России, чем нанес ей и лично Петру I огромный вред. Но король вскоре стал для османов неудобной фигурой.Заварушка в Бендерах20 января 1713 года турецкий Диван в присутствии Ахмеда III постановил силой выбить "чугунную башку", как называли короля Швеции, из османских владений. В Карлополисе при Карле XII было около 1200 шведов, две тысячи поляков, до шести тысяч запорожцев. Татарам было велено блокировать шведский лагерь. Дело поручили коменданту Бендер измаил-паше и крымскому хану Девлет Гирею, который увел от короля казаков и поляков.Как сообщал Б. П. Шереметев, строптивец "сделал окоп кругом своего двора и изготовился к бою...". Он дал знать, что будет биться до конца, а если возможности не будет, то "с восемью бочками пороха взлетит на небо". Исход сражения был предрешен – силы были явно неравными. Этот бой турки назвали калабалык (kalabalik — свалка, толчея, заваруха).31 января последняя битва развернулась в доме Карла XII (Карлополис переехал на новое место после затопления прежнего городка в июле 1711 года в Варницу), где отчаянно сопротивлялись несколько десятков шведских солдат и офицеров. Защитники были разбиты на несколько групп. Из дома живыми вышли 30 человек – все они в 1715 году по приказанию короля получили за геройское поведение в этой схватке по 10 золотых дукатов.Из Молдавии через Фракию в ШвециюПосле калабалыка упрямого короля арестовали, собирались посадить на первый уходящий в Стамбул корабль, но потом вместе с несколькими десятками его боевых товарищей отправили в ссылку в Демиотику (Фракия). Шведские постройки в Варнице были разрушены татарами, оставшихся шведов заключили в Ясский монастырь "Святой Троицы", казаки и поляки бежали.В 1715 году король со свитой из Фракии за 15 дней добрался до Швеции. В декабре 1718 года Карл XII при осаде крепости Фредриксхальд в Норвегии был убит, по другой версии — стал жертвой заговора. Считается, что Карл XII был последним монархом Европы, павшим на поле боя. После Карла шведский трон наследовала его сестра Ульрика Элеонора.Карл XII, находясь в Бендерах, накопил огромные долги. Только в 1738 году, через 20 лет после смерти короля, было достигнуто соглашение о выплате части долга. Взамен остального Швеция обязалась построить для турецкого флота 70-пушечный фрегат и послать в Стамбул 30 тысяч мушкетов. Фрегат затонул перед Гибралтаром у Кадиса, но другой корабль с боеприпасами и 10 тысячами мушкетов прибыл на Босфор. Остатки долга были погашены в счет дополнительной партии огнестрельного оружия.

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бендеры

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Евгений Паскарь https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/10/33656296_239:0:1076:837_100x100_80_0_0_e4eeb8478d39dbb3c242c6ceea4cd6b1.jpg

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бендеры, история