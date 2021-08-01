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Бразилию замело - как выглядит заснеженная страна с высоты птичьего полета
Бразилию замело - как выглядит заснеженная страна с высоты птичьего полета
Холодный циклон достиг Бразилии, в среду в некоторых районах самого южного штата страны Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег, передает РИА Новости.Осадки в виде снега... 01.08.2021, Sputnik Молдова
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бразилия
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Холодный циклон достиг Бразилии, в среду в некоторых районах самого южного штата страны Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег, передает РИА Новости.Осадки в виде снега выпали как минимум в 13 городах штата, в некоторых районах прошел град.На кадрах, снятых с дрона, видны покрытые снегом регионы Бразилии.
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видео, бразилия, снег

Бразилию замело - как выглядит заснеженная страна с высоты птичьего полета

18:54 01.08.2021
280
© Ruptly / Marlon Sa Molim
Холодный циклон достиг Бразилии, в среду в некоторых районах самого южного штата страны Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег, передает РИА Новости.

Осадки в виде снега выпали как минимум в 13 городах штата, в некоторых районах прошел град.
На кадрах, снятых с дрона, видны покрытые снегом регионы Бразилии.
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