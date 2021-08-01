https://ru.sputnik.md/20210801/braziliyu-zamelo---kak-vyglyadit-zasnezhennaya-strana-s-vysoty-ptichego-poleta-43458679.html

Бразилию замело - как выглядит заснеженная страна с высоты птичьего полета

Бразилию замело - как выглядит заснеженная страна с высоты птичьего полета

Холодный циклон достиг Бразилии, в среду в некоторых районах самого южного штата страны Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег, передает РИА Новости.Осадки в виде снега... 01.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-01T18:54+0300

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видео

бразилия

снег

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Холодный циклон достиг Бразилии, в среду в некоторых районах самого южного штата страны Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег, передает РИА Новости.Осадки в виде снега выпали как минимум в 13 городах штата, в некоторых районах прошел град.На кадрах, снятых с дрона, видны покрытые снегом регионы Бразилии.

бразилия

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видео, бразилия, снег