https://ru.sputnik.md/20210801/daydzhest-nedeli-kuda-privedet-narod-moldovy-vlast-pas-43426665.html

Дайджест недели: куда приведет народ Молдовы власть PAS

Дайджест недели: куда приведет народ Молдовы власть PAS

Ожиданий от новой власти в Молдове много, но оправдают ли их представители Партии "Действие и солидарность" - большой вопрос. 01.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-01T11:21+0300

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политика

политика

майя санду

власть

"партия действие и солидарность"

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Крылов: оправдает ли Майя Санду и PAS доверие своего избирателя Крылов: оправдает ли Майя Санду и PAS доверие своего избирателя

Мунтян: как PAS воспользуется властью в Молдове Мунтян: как PAS воспользуется властью в Молдове

Чуря: куда под властью PAS шагает жизнь молдаван Чуря: куда под властью PAS шагает жизнь молдаван

Жук: как "честные и неподкупные" будут "чистить" госаппарат Молдовы Жук: как "честные и неподкупные" будут "чистить" госаппарат Молдовы

Волницкий: в ближайшее время молдаванам придется затянуть пояса Волницкий: в ближайшее время молдаванам придется затянуть пояса

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Любая власть опьяняет людей, которые ей обладают, это показала и сама история, и события из политической жизни Молдовы за неполные 30 лет ее независимости. Немногие представители правящего класса за этот период смогли уберечь себя от соблазна получить дивиденды от своей должности, привилегии, которые эта "сладкая" власть преподносила им "на тарелочке с голубой каемочкой".То положение, в которое попала Партия "Действие и солидарность" (PAS) вряд ли можно назвать завидным, и вот почему. Во-первых, любая допущенная ошибка будет лежать на этом политформировании, и только на нем, поскольку обвинять больше некого - вся полнота власти в их руках. Во-вторых, монопартийное правление после череды обещаний, данных избирателям в предвыборный период, может "сдуть" рейтинги PAS в одно мгновенье, если люди не увидят конкретных действий. Удастся ли Партии "Действие и солидарность" оправдать доверие избирателя, куда они приведут Молдову и ее народ в результате? Ответы на эти непростые вопросы обозреватель Sputnik Молдова искал в беседе с ведущими отечественными экспертами. Сомнительные мандатыАналитик ставит под сомнение число мандатов, которые получила Партия "Действие и солидарность", и отмечает несостоятельность партии-победителя на учредительной сессии парламента.Сегодня, вне всякого сомнения, можно говорить о том, что мандат большинства избирателей дан Партии "Действие и солидарность" (PAS). С такого заявления в эфире студии Sputnik Молдова начал свой ответ политический аналитик Валентин Крылов.По мнению Крылова, первое, что сегодня можно очевидно констатировать, - это то, что мандат избирателей дан Партии "Действие и солидарность"."Вторая констатация заключается в том, что проблем в молдавском обществе накопилось очень много, и самых разных, прежде всего это проблемы внутренние. Я не думаю, что сегодня остро стоит какая-то внешнеполитическая проблема. В конечном итоге все проблемы сводятся к уровню жизни населения, то есть опять же на первый план выходит задача социально-экономического развития", - считает эксперт.Третьей констатацией, отметил Крылов в заключение, можно считать то, что после выборов одержавшая победу Партия "Действия и солидарность" не продемонстрировала свою состоятельность, так как установочная сессия парламента не вызвала никакого удовлетворения у подавляющего большинства избирателей.Управление под советы НПОАвстрийский политолог-международник объяснил, как эффективно управлять страной, что при этом должны понимать ее граждане и в чем разница между управлением НПО и узлом государственной политики.Легко управлять, имея четкое понимание того, что нужно делать. Конкретный план должен быть основан не на сиюминутных партийных или регионально-геополитических воззрениях и интересах, а на хорошо взвешенном, продуманном и понятном уровне потребностей населения. При этом можно сколько угодно говорить о всеобщем объединении и необходимости жить дружно, но, к сожалению, без этих слов никуда не двинешься. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог-международник Андрей Мунтян."Люди должны четко понимать, что делает для них то руководство, которое они выбрали. На сегодняшний день им, с одной стороны, легче, потому что частично поле зачищено от идеологических политических оппонентов. С другой стороны – колоссально поднимается ответственность, потому что не на кого будет переложить вину за те вещи, которые не будут получаться", – говорит эксперт.Мунтян считает, что победители сейчас не столько празднуют триумф, сколько находятся в поиске нового врага. И это достаточно нелегко, потому что за последние восемь месяцев в стране происходили события, которые говорят о том, что в Молдове очень заинтересованы государства с определенными геополитическими интересами.Одно дело, продолжил Мунтян, управлять НПО, фондом или даже корпорацией, и другое – управлять узлом государственной политики и определять эту политику на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу, и это очень непросто."К сожалению, настоящих государственников, которые знают, что такое государственное управление, а не просто менеджмент, назвать сложно. О достойном выборе в том или ином политико-идеологическом лагере говорить не приходится", – заключил собеседник.Очевидная невозможностьАналитик выделил ряд основных политико-экономических дилемм Молдовы, с которыми столкнется PAS, и отметил, что процесс чистки судебной системы нарушит принципы правового государства.Скептицизм некоторых в отношении возможностей PAS вполне оправдан, поскольку решить все проблемы в Молдове – задача очень сложная, почти невозможная. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал политический аналитик Корнелиу Чуря.Во-первых, продолжил Чуря, речь идет о европейской интеграции, которую страна упорно продвигает, в то время как ЕС смотрит на это все более прохладно. Во-вторых, кадровая и административная политика, предполагающая вовлечение все большего числа новых людей без достаточного профессионализма, в то время как проверенных временем профессионалов считают коррумпированными."Непонятно, каким образом это все будет происходить. В-третьих, это понятие правового государства, о котором очень много говорит PAS. Но именно этот процесс чистки, причем не только административного аппарата, но и судебная реформа предполагают нарушения, хотя бы на определенное время, принципов правового государства", – напомнил политолог.Чуря уверен, что жесткие действия в краткосрочной перспективе серьезно все усложнят, вызвав недоверие и возмущение определенных кругов населения. Есть и другие, практически неразрешимые дилеммы, работа с которыми создаст противоборство в обществе. Сразу стоит признать, что в Молдове быстро все изменить не получится."В своей речи в парламенте Майя Санду в какой-то мере это и признала, говоря о мировых проблемах демографии, роботизации, технологизации и изменении климата. Я думаю, что это правильно. PAS не ставит акценты на быстрых изменениях, а пытается объяснить, что Молдова сталкивается с системными, мировыми и глобальными угрозами, разрешение которых будет долгим", – заключил собеседник.Молдову ждут "чистки"Политолог объяснил, как будет идти "чистка", привел пример из 90-х и рассказал, что происходит, когда во власть приходят честные непрофессионалы."Чистки" госаппарата, которые обещала провести Майя Санду, судя по всему, будут точечными и избирательными. Но стоит помнить, что руководители должны быть профессионалами, поскольку, если это не так, они становятся жертвами манипуляции со стороны других людей. Честными и неподкупными, но не смыслящими в руководящих делах, манипулируют другие, более мелкие представители по иерархии, которые входят в государственную власть. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал доктор хабилитат политологии Виктор Жук."В Молдове уже такое было в 90-х. Тогда после выборов в парламент первого созыва пришли честные люди: писатели, творцы, люди, которые не были связаны со старым режимом. Но чиновничий аппарат остался прежним, поэтому они, не зная как руководить, не добились никаких результатов", – заявил эксперт.Здесь, продолжил Жук, очень большую роль играет институт государственных секретарей, но и он уже пошел насмарку, поскольку стал политизированным и партийным.Жук заключил, что его позиция по этому вопросу расходится с позицией президента Майи Санду, поэтому честные и неподкупные люди PAS продолжат гнуть свою линию, зачищая государственный аппарат Молдовы.Жизнь с затянутыми поясамиАналитик объяснил, почему помощь партнеров по развитию отзовется болезненными реформами и ростом недовольства в обществе.Молдова нуждается в острой поддержке со стороны партнеров по развитию и организаций-доноров, что предусматривает проведение в стране болезненных реформ. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Игорь Волницкий."Международный валютный фонд (МВФ), например, никогда не дает кредитов и не оказывает финансовой помощи без установки определенных жестких условий. При этом говорится, что такие условия быстро оздоравливают экономику, а это, в свою очередь, гарантирует возвращение взятых страной кредитов", - считает эксперт.В общем, прогнозы более чем туманные и не оптимистические. Если PAS не займется любимым делом многих отечественных партий - "танцами на граблях", то успешные действия вероятны. Хотя, учитывая традиционную молдавскую политику, в это мало верится...

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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политика, майя санду, власть, "партия действие и солидарность"