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Экс-глава молдавской полиции Александр Пынзарь взят под стражу на 30 дней
Экс-глава молдавской полиции Александр Пынзарь взят под стражу на 30 дней
Суд столичного сектора Чеканы вынес решение о 30-дневном аресте бывшего главы Минобороны и Генерального инспектората полиции. 01.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-01T19:01+0300
2021-08-01T19:34+0300
общество
арест
уголовное дело
александр пынзарь
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В воскресенье, первого августа, суд удовлетворил ходатайство прокуроров о 30-дневном аресте Александра Пынзаря, задержанного по делу о бывшем Управлении №5 Национального инспектората расследований.Бывший руководитель молдавской полиции, которому предстоит провести в пенитенциарном учреждении №13 следующие 30 дней, свою вину не признает.Напомним, Пынзарь был задержан в минувшую пятницу после обысков, проведенных в его доме и в автомобиле. Он проходит по делу о деятельности бывшего Управления №5 Национального инспектората расследований. По итогу обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и несколько электронных устройств. Отметим, что под следствием по этому делу находятся еще несколько человек. Им вменяется в вину злоупотребление служебным положением, расхищение государственного имущества, разглашение государственной тайны, заведомая ложь в официальных документах.На своей странице в социальной сети Пынзарь заверил, что не нарушал закон и готов сотрудничать со следствием в полной мере.
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арест, уголовное дело, александр пынзарь

Экс-глава молдавской полиции Александр Пынзарь взят под стражу на 30 дней

19:01 01.08.2021 (обновлено: 19:34 01.08.2021)
263
© Sputnik / Miroslav RotariАлександр Пынзарь
Александр Пынзарь - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Суд столичного сектора Чеканы вынес решение о 30-дневном аресте бывшего главы Минобороны и Генерального инспектората полиции.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В воскресенье, первого августа, суд удовлетворил ходатайство прокуроров о 30-дневном аресте Александра Пынзаря, задержанного по делу о бывшем Управлении №5 Национального инспектората расследований.
Бывший руководитель молдавской полиции, которому предстоит провести в пенитенциарном учреждении №13 следующие 30 дней, свою вину не признает.
© Photo : Guvernul Republicii MoldovaАлександр Пынзарь Alexandru Pînzari
Александр Пынзарь Alexandru Pînzari - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
Александр Пынзарь Alexandru Pînzari
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Напомним, Пынзарь был задержан в минувшую пятницу после обысков, проведенных в его доме и в автомобиле. Он проходит по делу о деятельности бывшего Управления №5 Национального инспектората расследований. По итогу обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и несколько электронных устройств.
Отметим, что под следствием по этому делу находятся еще несколько человек. Им вменяется в вину злоупотребление служебным положением, расхищение государственного имущества, разглашение государственной тайны, заведомая ложь в официальных документах.
На своей странице в социальной сети Пынзарь заверил, что не нарушал закон и готов сотрудничать со следствием в полной мере.
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