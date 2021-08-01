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Экс-глава молдавской полиции Александр Пынзарь взят под стражу на 30 дней

Экс-глава молдавской полиции Александр Пынзарь взят под стражу на 30 дней

Суд столичного сектора Чеканы вынес решение о 30-дневном аресте бывшего главы Минобороны и Генерального инспектората полиции. 01.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-01T19:01+0300

2021-08-01T19:01+0300

2021-08-01T19:34+0300

общество

арест

уголовное дело

александр пынзарь

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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В воскресенье, первого августа, суд удовлетворил ходатайство прокуроров о 30-дневном аресте Александра Пынзаря, задержанного по делу о бывшем Управлении №5 Национального инспектората расследований.Бывший руководитель молдавской полиции, которому предстоит провести в пенитенциарном учреждении №13 следующие 30 дней, свою вину не признает.Напомним, Пынзарь был задержан в минувшую пятницу после обысков, проведенных в его доме и в автомобиле. Он проходит по делу о деятельности бывшего Управления №5 Национального инспектората расследований. По итогу обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и несколько электронных устройств. Отметим, что под следствием по этому делу находятся еще несколько человек. Им вменяется в вину злоупотребление служебным положением, расхищение государственного имущества, разглашение государственной тайны, заведомая ложь в официальных документах.На своей странице в социальной сети Пынзарь заверил, что не нарушал закон и готов сотрудничать со следствием в полной мере.

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2021

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арест, уголовное дело, александр пынзарь