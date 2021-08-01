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Во Франции на акциях против санитарных пропусков задержали 76 человек
Во Франции на акциях против санитарных пропусков задержали 76 человек
Несколько акций протеста против введения во Франции санитарных пропусков прошли в субботу во Франции. 01.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-01T16:41+0300
2021-08-01T16:41+0300
коронавирус
париж
массовый протест
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Полиция Франции задержала 76 человек, участвовавших в акциях протеста против санитарных пропусков, передает РИА Новости.По данным Министерства внутренних дел на воскресенье, во Франции было задержано 76 человек, участвовавших в акциях протеста, в Париже - 26 человек.Среди задержанных в столице 25 человек, в том числе двое несовершеннолетних, были взяты под стражу, в частности, за насилие в отношении полиции.Ранее сообщалось о 19 задержанных на акциях по всей Франции, из которых 10 - в Париже.По данным МВД страны, в протестных акциях по всей Франции приняли участие 204 090 человек, в Париже - около 14 250 человек.Несколько акций протеста против введения во Франции санитарных пропусков прошли в субботу в Париже.Когда шествие остановилось на конечной точке маршрута - площади Бастилии - агрессивные демонстранты, в том числе радикально настроенные хулиганы Black blocs, начали забрасывать полицию бутылками, файерами, взрывать петарды, в ответ полиция распылила слезоточивый газ и применила водометы.В ходе самого шествия толпа уже провоцировала полицию, освистывала и закидывала бутылками. Правоохранители в ответ несколько раз применяли слезоточивый газ. Периодически происходили небольшие стычки протестующих с сотрудниками полиции. Манифестанты скандировали лозунги "Свободу!", "Макрон, мы не хотим твоего санитарного пропуска!", "Макрона - в отставку!". В акции также участвовали представители движения "Желтые жилеты".Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в воскресенье он был принят французским парламентом.
https://ru.sputnik.md/20210731/protesty--parizh-politsiya-slezotochivyy-gaz-43453678.html
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париж, массовый протест

Во Франции на акциях против санитарных пропусков задержали 76 человек

16:41 01.08.2021
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© AFP 2021 / ALAIN JOCARDАкция протеста против санитарных пропусков в Париже
Акция протеста против санитарных пропусков в Париже - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
© AFP 2021 / ALAIN JOCARD
Несколько акций протеста против введения во Франции санитарных пропусков прошли в субботу во Франции.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Полиция Франции задержала 76 человек, участвовавших в акциях протеста против санитарных пропусков, передает РИА Новости.
По данным Министерства внутренних дел на воскресенье, во Франции было задержано 76 человек, участвовавших в акциях протеста, в Париже - 26 человек.
Среди задержанных в столице 25 человек, в том числе двое несовершеннолетних, были взяты под стражу, в частности, за насилие в отношении полиции.
Ранее сообщалось о 19 задержанных на акциях по всей Франции, из которых 10 - в Париже.
По данным МВД страны, в протестных акциях по всей Франции приняли участие 204 090 человек, в Париже - около 14 250 человек.
Несколько акций протеста против введения во Франции санитарных пропусков прошли в субботу в Париже.
Когда шествие остановилось на конечной точке маршрута - площади Бастилии - агрессивные демонстранты, в том числе радикально настроенные хулиганы Black blocs, начали забрасывать полицию бутылками, файерами, взрывать петарды, в ответ полиция распылила слезоточивый газ и применила водометы.
Демонстрант в костюме статуи Свободы принимает участие в акции протеста против объявленных президентом Франции Эммануэлем Макроном новых мер по борьбе со вспышкой коронавируса в Париже, Франция - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
Коронавирус
Массовые протесты в Париже - полиция применила слезоточивый газ
Вчера, 18:45
305
В ходе самого шествия толпа уже провоцировала полицию, освистывала и закидывала бутылками. Правоохранители в ответ несколько раз применяли слезоточивый газ. Периодически происходили небольшие стычки протестующих с сотрудниками полиции. Манифестанты скандировали лозунги "Свободу!", "Макрон, мы не хотим твоего санитарного пропуска!", "Макрона - в отставку!". В акции также участвовали представители движения "Желтые жилеты".
Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в воскресенье он был принят французским парламентом.
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