https://ru.sputnik.md/20210801/frantsia-aktsia-sanitarnykh-propusk-zaderzjanie-76-chelovek-43467721.html

Во Франции на акциях против санитарных пропусков задержали 76 человек

Во Франции на акциях против санитарных пропусков задержали 76 человек

Несколько акций протеста против введения во Франции санитарных пропусков прошли в субботу во Франции. 01.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-01T16:41+0300

2021-08-01T16:41+0300

2021-08-01T16:41+0300

коронавирус

париж

массовый протест

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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Полиция Франции задержала 76 человек, участвовавших в акциях протеста против санитарных пропусков, передает РИА Новости.По данным Министерства внутренних дел на воскресенье, во Франции было задержано 76 человек, участвовавших в акциях протеста, в Париже - 26 человек.Среди задержанных в столице 25 человек, в том числе двое несовершеннолетних, были взяты под стражу, в частности, за насилие в отношении полиции.Ранее сообщалось о 19 задержанных на акциях по всей Франции, из которых 10 - в Париже.По данным МВД страны, в протестных акциях по всей Франции приняли участие 204 090 человек, в Париже - около 14 250 человек.Несколько акций протеста против введения во Франции санитарных пропусков прошли в субботу в Париже.Когда шествие остановилось на конечной точке маршрута - площади Бастилии - агрессивные демонстранты, в том числе радикально настроенные хулиганы Black blocs, начали забрасывать полицию бутылками, файерами, взрывать петарды, в ответ полиция распылила слезоточивый газ и применила водометы.В ходе самого шествия толпа уже провоцировала полицию, освистывала и закидывала бутылками. Правоохранители в ответ несколько раз применяли слезоточивый газ. Периодически происходили небольшие стычки протестующих с сотрудниками полиции. Манифестанты скандировали лозунги "Свободу!", "Макрон, мы не хотим твоего санитарного пропуска!", "Макрона - в отставку!". В акции также участвовали представители движения "Желтые жилеты".Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в воскресенье он был принят французским парламентом.

https://ru.sputnik.md/20210731/protesty--parizh-politsiya-slezotochivyy-gaz-43453678.html

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париж, массовый протест