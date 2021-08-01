https://ru.sputnik.md/20210801/ilon-mask-postroit-sputnikovuyu-stantsiyu-svyazi-v-britanii-43467101.html

Илон Маск построит спутниковую станцию связи в Британии

Илон Маск построит спутниковую станцию связи в Британии

СМИ сообщают о планах Маска построить спутниковую станцию, которая охватит связью всю территорию Англии. 01.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-01T17:20+0300

2021-08-01T17:20+0300

2021-08-01T17:20+0300

великая британия

илон маск

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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Глава SpaceX и Tesla Илон Маск собирается построить на острове Мэн спутниковую станцию, которая позволит охватить широкополосной связью всю Великобританию, в частности, сельские районы на севере страны, передает РИА Новости.По данным СМИ, система Starlink Маска находится на заключительной стадии получения разрешения на строительство станции на острове. Согласно местному регулятору связи, она уже получила разрешение на использование определенных диапазонов частот и установление оборудования на острове.Starlink не прокомментировала эту информацию.

https://ru.sputnik.md/20210606/khakery-obyavili-voynu-Ilonu-masku-35016217.html

великая британия

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великая британия, илон маск