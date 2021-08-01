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Илон Маск построит спутниковую станцию связи в Британии
Илон Маск построит спутниковую станцию связи в Британии
СМИ сообщают о планах Маска построить спутниковую станцию, которая охватит связью всю территорию Англии. 01.08.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Глава SpaceX и Tesla Илон Маск собирается построить на острове Мэн спутниковую станцию, которая позволит охватить широкополосной связью всю Великобританию, в частности, сельские районы на севере страны, передает РИА Новости.По данным СМИ, система Starlink Маска находится на заключительной стадии получения разрешения на строительство станции на острове. Согласно местному регулятору связи, она уже получила разрешение на использование определенных диапазонов частот и установление оборудования на острове.Starlink не прокомментировала эту информацию.
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великая британия, илон маск

Илон Маск построит спутниковую станцию связи в Британии

17:20 01.08.2021
170
© AFP 2021 / ERIC PIERMONTИлон Маск
Илон Маск - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
© AFP 2021 / ERIC PIERMONT
СМИ сообщают о планах Маска построить спутниковую станцию, которая охватит связью всю территорию Англии.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Глава SpaceX и Tesla Илон Маск собирается построить на острове Мэн спутниковую станцию, которая позволит охватить широкополосной связью всю Великобританию, в частности, сельские районы на севере страны, передает РИА Новости.
Основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск держит каску во время посещения строительной площадки гигафабрики Tesla в Груенхайде, недалеко от Берлина, Германия - Sputnik Молдова, 1920, 06.06.2021
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По данным СМИ, система Starlink Маска находится на заключительной стадии получения разрешения на строительство станции на острове. Согласно местному регулятору связи, она уже получила разрешение на использование определенных диапазонов частот и установление оборудования на острове.
Starlink не прокомментировала эту информацию.
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