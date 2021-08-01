https://ru.sputnik.md/20210801/itogi-nedeli-moldova-video-pervye-resheniya-parlamenta-novyy-skandal-43472171.html

Итоги недели в Молдове в одном видео: первые решения парламента и новый скандал

Итоги недели в Молдове в одном видео: первые решения парламента и новый скандал

В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки. 01.08.2021, Sputnik Молдова

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видео

конституционный суд

молдова

политика

майя санду

кандидат в премьеры

парламент

республиканский стадион

наталья гаврилица

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Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления. Главным политическим событием этой семидневки стало первое заседание парламента нового созыва. Однако оно затянулось на несколько дней. Растянутое заседание парламентаВ понедельник перед депутатами выступили глава Конституционного суда Домника Маноле, которая подвела итоги досрочных выборов в законодательный орган, а также президент Молдовы Майя Санду.И только в четверг депутаты приступили к формированию фракций и избранию руководящий органов законодательного органа. В парламенте XI созыва созданы три парламентские фракции: фракция Партии "Действие и солидарность" (PAS), фракция Блока коммунистов и социалистов и фракция Партии "Шор".В PAS заявили о формировании парламентского большинства, а остальные две фракции – об уходе в оппозицию.Фракцию PAS возглавил Михаил Попшой. Вице-председателями избраны депутаты Владимир Боля, Вероника Рошка, Дойна Герман, Лилиан Карп, секретарем – депутат Артур Мижа.Бывший спикер парламента Зинаида Гречаная стала главой фракции Блока коммунистов и социалистов. Вице-председателями избраны депутаты Константин Старыш и Корнелиу Фуркулицэ, секретарем – Василий Боля.Фракцию Партии "Шор" возглавил Илан Шор. Вице-председателем избран депутат Петру Жардан, а секретарем – Марина Таубер.Спикером парламента Молдовы избран лидер PAS Игорь Гросу. За его кандидатуру проголосовали 64 депутата от PAS и Партии "Шор". Фракция Блока коммунистов и социалистов не участвовала в голосовании. Кандидатуру Гросу на этот пост предложили депутаты от фракции PAS.Депутат из фракции PAS Михаил Попшой и депутат-социалист Влад Батрынча избраны вице-спикерами законодательного органа.Консультации президента и кандидат в премьерыНа следующий день после этого президент провела консультации с фракциями. Правда, на них явились не все. Блок коммунистов и социалистов посчитали, что глава государства должна была провести подобные консультации в здании парламента, а не в администрации президента. По итогам консультаций с парламентскими фракциями президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатом в премьеры Наталью Гаврилицу, которую предложили депутаты фракции Партии "Действие и солидарность" (PAS).Гаврилица в третий раз стала кандидатом на пост главы правительства республики. Первые две ее попытки, которые были зимой этого года, не увенчались успехом.Гаврилица придет в парламент 5 августа. В этот день состоится голосование за новое правительство. Об этом сообщил председатель парламента Игорь Гросу в эфире общественного телевидения.Скандал на дипломатическом уровнеПосол Молдовы в России Владимир Головатюк был вызван в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии. Ранее молдавский новостной портал Deschide.md сообщил, что Головатюк был отозван, поскольку оказался вовлечен в скандал сексуального характера."До разъяснения всех обстоятельств этого дела мы воздерживаемся от комментирования информации, появившейся в национальной прессе, отмечая, что в министерстве продвигается нулевая толерантность к любого рода давлению", - подчеркнули в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.Скандальное решение Конституционного судаКонституционный суд признал неконституционным закон об отмене передачи США территории Республиканского стадиона, принятый парламентским большинством Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову" 3 декабря 2020 года. Выдержку из решения КС зачитала председатель инстанции Домника Маноле."Признается неконституционным закон №217 от 3 декабря 2020 года", - процитировала резолютивную часть Маноле. Республиканский стадион располагается в самом центре Кишинева – по улице Тигина, 12, и занимает площадь в 5,1814 гектара.В 2006 году правительство Молдовы под руководством Василе Тарлева приняло решение о реконструкции этого спортивного объекта. Однако с этим так и не сложилось, спортивный комплекс лишь демонтировали.Летом 2018 года парламент Молдовы решил избавиться от Республиканского стадиона окончательно и бесповоротно. Арену предполагалось продать США под строительство нового здания американской дипмиссии.В декабре 2020 года депутаты молдавского парламента отменили действие закона о передаче арены посольству США в Молдове. За это проголосовал 51 парламентарий. Однако Конституционный суд Молдовы по запросу ряда депутатов приостановил действие этого решения, а 29 июля 2021 года КС решил и вовсе отменить его. Во время заседания КС перед зданиями инстанции и парламента прошли пикеты, организованные социалистами и коммунистами.События непростой недели – в одном видео.

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