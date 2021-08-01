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В Израиле началась вакцинация третьей дозой
В Израиле началась вакцинация третьей дозой
Израиль с 1 августа запустил кампанию по вакцинации третьей дозой от COVID-19
2021-08-01T12:18+0300
2021-08-01T12:18+0300
коронавирус
израиль
вакцина
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Израиль с 1 августа запустил кампанию по вакцинации третьей дозой от COVID-19. На данном этапе прививают граждан старше 60 лет, передает РИА Новости.Вакцинация проходит на фоне роста числа случаев заболевания. Как следует из статистики, опубликованной Министерством здравоохранения, впервые с апреля число пациентов в тяжелом состоянии превысило 200.Ранее в пятницу 60-летний президент Израиля Ицхак Герцог и его супруга Михаль первыми получили третью дозу вакцины от коронавируса. Затем вакцинировался также бывший премьер-министр Израиля, лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху.Решение прививать граждан старшего возраста третьей дозой вакцины Pfizer было принято после серии консультаций с ведущими медицинскими специалистами Израиля.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня.
https://ru.sputnik.md/20210705/strany-lidery-po-vaktsinatsii-naseleniya-35381323.html
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израиль, вакцина

В Израиле началась вакцинация третьей дозой

12:18 01.08.2021
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© REUTERS / THILO SCHMUELGENШприц с дозой вакцины от коронавируса
Шприц с дозой вакцины от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Решение прививать граждан старшего возраста третьей дозой вакцины Pfizer было принято после серии консультаций.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Израиль с 1 августа запустил кампанию по вакцинации третьей дозой от COVID-19. На данном этапе прививают граждан старше 60 лет, передает РИА Новости.

Вакцинация проходит на фоне роста числа случаев заболевания. Как следует из статистики, опубликованной Министерством здравоохранения, впервые с апреля число пациентов в тяжелом состоянии превысило 200.

Ранее в пятницу 60-летний президент Израиля Ицхак Герцог и его супруга Михаль первыми получили третью дозу вакцины от коронавируса. Затем вакцинировался также бывший премьер-министр Израиля, лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху.
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Решение прививать граждан старшего возраста третьей дозой вакцины Pfizer было принято после серии консультаций с ведущими медицинскими специалистами Израиля.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня.
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