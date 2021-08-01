Коронавирус
В Израиле началась вакцинация третьей дозой
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Решение прививать граждан старшего возраста третьей дозой вакцины Pfizer было принято после серии консультаций.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Израиль с 1 августа запустил кампанию по вакцинации третьей дозой от COVID-19. На данном этапе прививают граждан старше 60 лет, передает РИА Новости.
Вакцинация проходит на фоне роста числа случаев заболевания. Как следует из статистики, опубликованной Министерством здравоохранения, впервые с апреля число пациентов в тяжелом состоянии превысило 200.
Ранее в пятницу 60-летний президент Израиля Ицхак Герцог и его супруга Михаль первыми получили третью дозу вакцины от коронавируса. Затем вакцинировался также бывший премьер-министр Израиля, лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху.
Вакцинация проходит на фоне роста числа случаев заболевания. Как следует из статистики, опубликованной Министерством здравоохранения, впервые с апреля число пациентов в тяжелом состоянии превысило 200.
Ранее в пятницу 60-летний президент Израиля Ицхак Герцог и его супруга Михаль первыми получили третью дозу вакцины от коронавируса. Затем вакцинировался также бывший премьер-министр Израиля, лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху.
Решение прививать граждан старшего возраста третьей дозой вакцины Pfizer было принято после серии консультаций с ведущими медицинскими специалистами Израиля.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня.