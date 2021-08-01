https://ru.sputnik.md/20210801/koronavirus-mozhet-stat-kak-obychnyy-nasmork-43458232.html

Коронавирус может стать как обычный насморк

Коронавирус может стать как обычный насморк

Если бы в мире не были бы созданы вакцины, то для выработки коллективного иммунитета к COVID-19 понадобилось бы до 10 волн заражений. 01.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-01T09:09+0300

2021-08-01T09:09+0300

2021-08-01T09:56+0300

коронавирус

болезнь

ученые

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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Коронавирус через несколько лет может стать как обычный насморк. Даже при наличии антител люди будут им заражаться в легкой форме. Об этом заявил в интервью РИА Новости руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.Он напомнил, что в мире существует несколько видов COVID-19, которые пандемичны, но в отношении которых у людей вырабатывается иммунитет еще в детстве."И к 20 годам у нас у всех есть антитела к этим четырем видам… Но даже если мы уже знаем эти вирусы и выработали иммунитет, у нас время от времени появляется легкий насморк… И есть очень большой шанс, что COVID-19 пойдет по тому же пути, что и эти коронавирусы. То есть через 5 или 10 лет 100% населения или, возможно, 99% будут иметь антитела к коронавирусу, но все равно будут им болеть в легкой форме, не более. Он станет как насморк", - сказал он.Питте подчеркнул, что если бы в настоящее время в мире не были бы созданы вакцины, то для выработки коллективного иммунитета к COVID-19 понадобилось бы от 6 до 10 волн заражений.

https://ru.sputnik.md/20210728/privivka-koronavirus-43350495.html

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