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Курс валют на понедельник - основные игроки сдают позиции
Курс валют на понедельник - основные игроки сдают позиции
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 01.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-01T22:03+0300
2021-08-01T22:03+0300
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, второе августа. Доллар, евро, гривна и румынский лей потеряют в цене по отношению к молдавскому лею, и лишь рубль подорожает.Евро подешевеет на один бан и закрепится на уровне 21,2731 лея.Доллар подешевеет на четыре бана и будет стоить в понедельник 17,8788 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус 6 банов).Что касается остальных валют, то 2 августа немного укрепится российский рубль, который разместится на уровне 0,2451 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6664 лея. Румынский лей подешевеет до 4,3236 в пересчете на национальную валюту.
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Дмитрий Терехов
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рубль, курс валют, доллар, евро

Курс валют на понедельник - основные игроки сдают позиции

22:03 01.08.2021
370
© Sputnik / Mihai Carausвалюта
валюта - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, второе августа. Доллар, евро, гривна и румынский лей потеряют в цене по отношению к молдавскому лею, и лишь рубль подорожает.
Евро подешевеет на один бан и закрепится на уровне 21,2731 лея.
Доллар подешевеет на четыре бана и будет стоить в понедельник 17,8788 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус 6 банов).
Что касается остальных валют, то 2 августа немного укрепится российский рубль, который разместится на уровне 0,2451 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6664 лея. Румынский лей подешевеет до 4,3236 в пересчете на национальную валюту.
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