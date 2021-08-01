https://ru.sputnik.md/20210801/kurs-valyuta-ponedelnik-43472754.html

Курс валют на понедельник - основные игроки сдают позиции

Курс валют на понедельник - основные игроки сдают позиции

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 01.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-01T22:03+0300

2021-08-01T22:03+0300

2021-08-01T22:03+0300

рубль

курс валют

доллар

евро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35563495_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_08e389e47b5083f5a391883e3778475c.jpg

КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, второе августа. Доллар, евро, гривна и румынский лей потеряют в цене по отношению к молдавскому лею, и лишь рубль подорожает.Евро подешевеет на один бан и закрепится на уровне 21,2731 лея.Доллар подешевеет на четыре бана и будет стоить в понедельник 17,8788 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус 6 банов).Что касается остальных валют, то 2 августа немного укрепится российский рубль, который разместится на уровне 0,2451 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6664 лея. Румынский лей подешевеет до 4,3236 в пересчете на национальную валюту.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

рубль, курс валют, доллар, евро