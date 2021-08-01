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https://ru.sputnik.md/20210801/mayya-sandu--eksport-produktsia-rossia-43459781.html
Майя Санду намерена возобновить экспорт молдавской продукции в Россию
Майя Санду намерена возобновить экспорт молдавской продукции в Россию
Глава молдавского государства высказалась за "прагматичный диалог с Россией" и развитие торговли в рамках СНГ
2021-08-01T10:31+0300
2021-08-01T10:31+0300
политика
экспорт
приднестровье
россия
майя санду
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Президент Санду дала интервью американскому изданию American Purpose, в котором заявила о своем желании вести с Россией прагматичный диалог по конкретным темам.Кроме того, молдавский президент отметила, что среди наиболее важных вопросов "нашей двусторонней повестки дня" - вывоз боеприпасов и вывод российских войск из приднестровского региона.
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экспорт, приднестровье, россия, майя санду

Майя Санду намерена возобновить экспорт молдавской продукции в Россию

10:31 01.08.2021
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© Photo : Secția comunicare cu mass-media a Aparatului Președintelui Republicii Moldova Майя Санду встретилась с молдавскими дипломатами
Майя Санду встретилась с молдавскими дипломатами - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
© Photo : Secția comunicare cu mass-media a Aparatului Președintelui Republicii Moldova
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Глава молдавского государства высказалась за "прагматичный диалог с Россией" и развитие торговли в рамках СНГ.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Президент Санду дала интервью американскому изданию American Purpose, в котором заявила о своем желании вести с Россией прагматичный диалог по конкретным темам.

"Во-первых, нам необходимо решить существующие экономические и торговые вопросы. Мы являемся частью соглашения о свободной торговле СНГ и хотели бы возобновить экспорт молдавской продукции в Россию. Во-вторых, есть проблемы, связанные с соцобеспечением граждан Молдовы, которые работают в России", - сказала Санду журналисту американского онлайн-издания.

Кроме того, молдавский президент отметила, что среди наиболее важных вопросов "нашей двусторонней повестки дня" - вывоз боеприпасов и вывод российских войск из приднестровского региона.
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