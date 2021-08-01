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Майя Санду намерена возобновить экспорт молдавской продукции в Россию

Майя Санду намерена возобновить экспорт молдавской продукции в Россию

Глава молдавского государства высказалась за "прагматичный диалог с Россией" и развитие торговли в рамках СНГ

2021-08-01T10:31+0300

2021-08-01T10:31+0300

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политика

экспорт

приднестровье

россия

майя санду

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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Президент Санду дала интервью американскому изданию American Purpose, в котором заявила о своем желании вести с Россией прагматичный диалог по конкретным темам.Кроме того, молдавский президент отметила, что среди наиболее важных вопросов "нашей двусторонней повестки дня" - вывоз боеприпасов и вывод российских войск из приднестровского региона.

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экспорт, приднестровье, россия, майя санду