https://ru.sputnik.md/20210801/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-podtverzhdeno-v-moldove-za-sutki-43470873.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 71 новый случай инфицирования COVID-19
2021-08-01T18:03+0300
2021-08-01T18:03+0300
2021-08-01T18:14+0300
коронавирус
молдова
минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 71 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.За минувшие сутки не отмечено ни одного случая "импорта" инфекции.Общее число случаев заражения в стране достигло 259 549.За минувшие сутки проведено 3493 теста.Ни один медицинский работник не был инфицирован за последние 24 часа.По данным Минздрава, за сутки выздоровели 53 человека. Всего вылечившихся на данный момент –252 104.Летальных исходов за последние сутки не зафиксировано, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции к сегодняшнему дню 6255.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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молдова, минздрав, статистика
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
18:03 01.08.2021 (обновлено: 18:14 01.08.2021)
В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты представили статистику по новым случаям коронавируса за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 71 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.
За минувшие сутки не отмечено ни одного случая "импорта" инфекции.
Общее число случаев заражения в стране достигло 259 549.
За минувшие сутки проведено 3493 теста.
Ни один медицинский работник не был инфицирован за последние 24 часа.
Всего в больницах находятся 266 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 58 (из них 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).
По данным Минздрава, за сутки выздоровели 53 человека. Всего вылечившихся на данный момент –252 104.
Летальных исходов за последние сутки не зафиксировано, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции к сегодняшнему дню 6255.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.