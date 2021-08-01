https://ru.sputnik.md/20210801/moldavskiy-borets-chobanu-segodnya-poboretsya-za-vykhod-v-final-igr-v-tokio-43459205.html

Молдавский борец Чобану сегодня поборется за выход в финал Игр в Токио

Молдавский борец Чобану сегодня поборется за выход в финал Игр в Токио

Спортсмены Молдовы продолжают выступления на Олимпиаде в Японии. 01.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-01T10:03+0300

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олимпиада в токио-2020

греко-римская борьба

молдова

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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Уверенно победив со счетом 9:0 в четвертьфинале киргизского атлета Жолмана Шаршенбекова, молдавский борец греко-римского стиля Виктор Чобану встретится в полуфинале первого августа с кубинцем Луисом Орта Санчесом.Молдавские спортсмены в ТокиоВ олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны – по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021-го. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.

https://ru.sputnik.md/20210722/programma-vystupleniya-moldavskikh-olimpiytsev-v-tokyo-42797549.html

https://ru.sputnik.md/20210728/marin-robu-olimpiada-tokio-rezultat-mesto-43341835.html

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греко-римская борьба, молдова