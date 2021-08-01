https://ru.sputnik.md/20210801/moldova-metatelnitsa-molota-petrivskaya-ne-proshla-v-final-v-tokio-43458883.html
Молдавская метательница молота Петривская не прошла в финал в Токио
Молдавская метательница молота Петривская не прошла в финал в Токио
Молдавская метательница молота Залина Петривская выбыла из дальнейшей борбы на Олимпийский играх в Токио
2021-08-01T09:35+0300
2021-08-01T09:35+0300
2021-08-01T10:00+0300
олимпиада в токио-2020
молдова
легкая атлетика
метание молота
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Заняв девятое место в квалификации с результатом 69.29 метра молдавская метательница молота Залина Петривская выбыла из дальнейшей борбы на Олимпийский играх в Токио.Молдавские спортсмены в ТокиоВ олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны – по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021-го. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
https://ru.sputnik.md/20210722/programma-vystupleniya-moldavskikh-olimpiytsev-v-tokyo-42797549.html
https://ru.sputnik.md/20210731/moldavskaya-diskobolka-emelyanova-ne-proshla-v-final-na-igrakh-v-tokio-43441775.html
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молдова, легкая атлетика, метание молота
Молдавская метательница молота Петривская не прошла в финал в Токио
09:35 01.08.2021 (обновлено: 10:00 01.08.2021)
Спортсмены Молдовы продолжают выступления на Олимпиаде в Японии.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Заняв девятое место в квалификации с результатом 69.29 метра молдавская метательница молота Залина Петривская выбыла из дальнейшей борбы на Олимпийский играх в Токио.
"Дорогие друзья! Спасибо за то, что были рядом со мной. К сожалению, сегодня был не мой день, но таков спорт - иногда суров и беспощаден. Завтра я проснусь и начну все сначала, с новой целью и новой мечтой. Спасибо всем за поддержку!" - написала Залина на своей странице в социальной сети.
Молдавские спортсмены в Токио
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
Еще в пяти видах спорта у нашей страны – по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.
Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021-го. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.