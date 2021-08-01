https://ru.sputnik.md/20210801/moldova-sograzhdane-pozhar-turtsia-spasenie-43469240.html
Молдова вывозит сограждан из охваченной пожарами Турции
Молдова вывозит сограждан из охваченной пожарами Турции
Группа из семи граждан Молдовы обратилась в дипмиссию с просьбой помочь им выбраться из Мармариса
2021-08-01T16:52+0300
2021-08-01T16:52+0300
2021-08-01T17:03+0300
общество
турция
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пожары
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В связи с сильными пожарами на юге Турции МИДЕИ Молдовы сообщило, что посольство РМ в Анкаре к этому часу через специальную тревожную телефонную линию получило несколько запросов о помощи от соотечественников.Так, группа из семи граждан Молдовы обратилась в дипмиссию с просьбой помочь им выбраться из Мармариса. В настоящий момент они уже едут в Молдову на автобусе, предоставленном туроператором.В пресс-службе молдавского внешнеполитического ведомства напоминают, что соотечественники, оказавшиеся на территории Турции в чрезвычайной ситуации, могут позвонить по номеру службы экстренной помощи в посольства Молдовы в Анкаре: + 90 538 687 21 01 или по аналогичной линии Генконсульства РМ в Стамбуле: +90 535 983 01 73.Ведомство также рекомендует гражданам Молдовы в Турции внимательно следить за сообщениями местных властей, хранить в надежных местах документы, ценности, проездные билеты, деньги, кредитные карты и избегать поездок в пострадавшие районы.
https://ru.sputnik.md/20210731/goryaschaya-turtsiya---kadry-pozhara-kotoryy-uzhe-voshel-v-istoriyu-strany-43449780.html
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турция, мидеи, пожары
Молдова вывозит сограждан из охваченной пожарами Турции
16:52 01.08.2021 (обновлено: 17:03 01.08.2021)
Согласно информации, предоставленной турецкими властями, из 112 очагов пожара в стране локализованы и ликвидированы 107.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В связи с сильными пожарами на юге Турции МИДЕИ Молдовы сообщило, что посольство РМ в Анкаре к этому часу через специальную тревожную телефонную линию получило несколько запросов о помощи от соотечественников.
Так, группа из семи граждан Молдовы обратилась в дипмиссию с просьбой помочь им выбраться из Мармариса. В настоящий момент они уже едут в Молдову на автобусе, предоставленном туроператором.
В пресс-службе молдавского внешнеполитического ведомства напоминают, что соотечественники, оказавшиеся на территории Турции в чрезвычайной ситуации, могут позвонить по номеру службы экстренной помощи в посольства Молдовы в Анкаре: + 90 538 687 21 01 или по аналогичной линии Генконсульства РМ в Стамбуле: +90 535 983 01 73.
Ведомство также рекомендует гражданам Молдовы в Турции внимательно следить за сообщениями местных властей, хранить в надежных местах документы, ценности, проездные билеты, деньги, кредитные карты и избегать поездок в пострадавшие районы.