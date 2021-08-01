https://ru.sputnik.md/20210801/moldova-sograzhdane-pozhar-turtsia-spasenie-43469240.html

Молдова вывозит сограждан из охваченной пожарами Турции

Молдова вывозит сограждан из охваченной пожарами Турции

Группа из семи граждан Молдовы обратилась в дипмиссию с просьбой помочь им выбраться из Мармариса

2021-08-01T16:52+0300

2021-08-01T16:52+0300

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общество

турция

мидеи

пожары

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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В связи с сильными пожарами на юге Турции МИДЕИ Молдовы сообщило, что посольство РМ в Анкаре к этому часу через специальную тревожную телефонную линию получило несколько запросов о помощи от соотечественников.Так, группа из семи граждан Молдовы обратилась в дипмиссию с просьбой помочь им выбраться из Мармариса. В настоящий момент они уже едут в Молдову на автобусе, предоставленном туроператором.В пресс-службе молдавского внешнеполитического ведомства напоминают, что соотечественники, оказавшиеся на территории Турции в чрезвычайной ситуации, могут позвонить по номеру службы экстренной помощи в посольства Молдовы в Анкаре: + 90 538 687 21 01 или по аналогичной линии Генконсульства РМ в Стамбуле: +90 535 983 01 73.Ведомство также рекомендует гражданам Молдовы в Турции внимательно следить за сообщениями местных властей, хранить в надежных местах документы, ценности, проездные билеты, деньги, кредитные карты и избегать поездок в пострадавшие районы.

https://ru.sputnik.md/20210731/goryaschaya-turtsiya---kadry-pozhara-kotoryy-uzhe-voshel-v-istoriyu-strany-43449780.html

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2021

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турция, мидеи, пожары