https://ru.sputnik.md/20210801/moldova-vyigrala-kvalifikatsiyu-chempionata-evropy-po-plyazhnomu-futbolu-43473185.html
Молдова выиграла квалификацию чемпионата Европы по пляжному футболу
Молдова выиграла квалификацию чемпионата Европы по пляжному футболу
Впервые в истории Молдова стала чемпионом европейской квалификации по пляжному футболу в Дивизионе B. 01.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-01T20:03+0300
2021-08-01T20:03+0300
2021-08-01T20:15+0300
спорт
чемпионат европы
пляжный футбол
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В финальном матче, сыгранном первого августа в Кишиневе, сборная Молдовы обыграла команду Эстонии со счетом 4:1."Это самый большой успех молдавского футбола за последние 19 лет после того, как сборная U17 вышла в финальный турнир чемпионата Европы 2002 года", - комментирует результат официальный интернет-ресурс молдавской федерации пляжного футбола.Таким образом, национальная команда прошла в финальный турнир чемпионата Европы в Дивизионе В, где поборется за место в европейской элите пляжного футбола. Соревнования пройдут в сентябре в Португалии.
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Дмитрий Терехов
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чемпионат европы, пляжный футбол
Молдова выиграла квалификацию чемпионата Европы по пляжному футболу
20:03 01.08.2021 (обновлено: 20:15 01.08.2021)
Впервые в истории Молдова стала чемпионом европейской квалификации по пляжному футболу в Дивизионе B.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В финальном матче, сыгранном первого августа в Кишиневе, сборная Молдовы обыграла команду Эстонии со счетом 4:1.
"Это самый большой успех молдавского футбола за последние 19 лет после того, как сборная U17 вышла в финальный турнир чемпионата Европы 2002 года", - комментирует результат официальный интернет-ресурс молдавской федерации пляжного футбола.
Таким образом, национальная команда прошла в финальный турнир чемпионата Европы в Дивизионе В, где поборется за место в европейской элите пляжного футбола.
Соревнования пройдут в сентябре в Португалии.