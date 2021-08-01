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Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова
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Молдова выиграла квалификацию чемпионата Европы по пляжному футболу
Молдова выиграла квалификацию чемпионата Европы по пляжному футболу
Впервые в истории Молдова стала чемпионом европейской квалификации по пляжному футболу в Дивизионе B. 01.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-01T20:03+0300
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спорт
чемпионат европы
пляжный футбол
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В финальном матче, сыгранном первого августа в Кишиневе, сборная Молдовы обыграла команду Эстонии со счетом 4:1."Это самый большой успех молдавского футбола за последние 19 лет после того, как сборная U17 вышла в финальный турнир чемпионата Европы 2002 года", - комментирует результат официальный интернет-ресурс молдавской федерации пляжного футбола.Таким образом, национальная команда прошла в финальный турнир чемпионата Европы в Дивизионе В, где поборется за место в европейской элите пляжного футбола. Соревнования пройдут в сентябре в Португалии.
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чемпионат европы, пляжный футбол

Молдова выиграла квалификацию чемпионата Европы по пляжному футболу

20:03 01.08.2021 (обновлено: 20:15 01.08.2021)
157
© Photo : Facebook / Beach Soccer Worldwide / Jose Manuel AlvarezMoldova a devenit campioana calificărilor europene la fotbal pe plajă
Moldova a devenit campioana calificărilor europene la fotbal pe plajă - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
© Photo : Facebook / Beach Soccer Worldwide / Jose Manuel Alvarez
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Впервые в истории Молдова стала чемпионом европейской квалификации по пляжному футболу в Дивизионе B.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В финальном матче, сыгранном первого августа в Кишиневе, сборная Молдовы обыграла команду Эстонии со счетом 4:1.
"Это самый большой успех молдавского футбола за последние 19 лет после того, как сборная U17 вышла в финальный турнир чемпионата Европы 2002 года", - комментирует результат официальный интернет-ресурс молдавской федерации пляжного футбола.
Таким образом, национальная команда прошла в финальный турнир чемпионата Европы в Дивизионе В, где поборется за место в европейской элите пляжного футбола.
© Photo : FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBALМолдова выиграла квалификацию чемпионата Европы по пляжному футболу
CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL PE PLAJĂ - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
Молдова выиграла квалификацию чемпионата Европы по пляжному футболу
© Photo : FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Соревнования пройдут в сентябре в Португалии.
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