https://ru.sputnik.md/20210801/moldova-vyigrala-kvalifikatsiyu-chempionata-evropy-po-plyazhnomu-futbolu-43473185.html

Молдова выиграла квалификацию чемпионата Европы по пляжному футболу

Молдова выиграла квалификацию чемпионата Европы по пляжному футболу

Впервые в истории Молдова стала чемпионом европейской квалификации по пляжному футболу в Дивизионе B. 01.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-01T20:03+0300

2021-08-01T20:03+0300

2021-08-01T20:15+0300

спорт

чемпионат европы

пляжный футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/01/43473839_0:109:2048:1261_1920x0_80_0_0_367e89d8e83c10ed209554902dcc10b2.jpg

КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В финальном матче, сыгранном первого августа в Кишиневе, сборная Молдовы обыграла команду Эстонии со счетом 4:1."Это самый большой успех молдавского футбола за последние 19 лет после того, как сборная U17 вышла в финальный турнир чемпионата Европы 2002 года", - комментирует результат официальный интернет-ресурс молдавской федерации пляжного футбола.Таким образом, национальная команда прошла в финальный турнир чемпионата Европы в Дивизионе В, где поборется за место в европейской элите пляжного футбола. Соревнования пройдут в сентябре в Португалии.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

чемпионат европы, пляжный футбол