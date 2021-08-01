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Почему появляются новые штаммы коронавируса
Почему появляются новые штаммы коронавируса
Ученые пришли к выводу, что новые варианты SARS-CoV-2 начали активно появляться после отмены ограничений во многих странах. 01.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-01T15:45+0300
2021-08-01T15:45+0300
коронавирус
вакцина
штаммы
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Группа ученых под руководством Федора Кондрашова из Института науки и технологии Австрии назвала причину распространения новых штаммов COVID-19, передает РИА Новости. По мнению исследователей, новые варианты SARS-CoV-2 начали активно появляться после отмены ограничений во многих странах. Ученые создали эпидемиологическую модель и обнаружили, что риск появления мутаций зависит от двух факторов: доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных. В результате вычислений они пришли к выводу, что необходимо сделать прививку большинству населения (как минимум 60%).Ученые также подтвердили, что людям необходимо продолжать носить маски и соблюдать меры социальной дистанции и после вакцинации.
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вакцина, штаммы

Почему появляются новые штаммы коронавируса

15:45 01.08.2021
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате, где проходят лечение больные с COVID-19.
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате, где проходят лечение больные с COVID-19. - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
© Sputnik
/
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Ученые пришли к выводу, что новые варианты SARS-CoV-2 начали активно появляться после отмены ограничений во многих странах.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Группа ученых под руководством Федора Кондрашова из Института науки и технологии Австрии назвала причину распространения новых штаммов COVID-19, передает РИА Новости. По мнению исследователей, новые варианты SARS-CoV-2 начали активно появляться после отмены ограничений во многих странах.
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Ученые создали эпидемиологическую модель и обнаружили, что риск появления мутаций зависит от двух факторов: доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных. В результате вычислений они пришли к выводу, что необходимо сделать прививку большинству населения (как минимум 60%).
Ученые также подтвердили, что людям необходимо продолжать носить маски и соблюдать меры социальной дистанции и после вакцинации.
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