https://ru.sputnik.md/20210801/novye-shtamm-koronavirus-43466877.html

Почему появляются новые штаммы коронавируса

Почему появляются новые штаммы коронавируса

Ученые пришли к выводу, что новые варианты SARS-CoV-2 начали активно появляться после отмены ограничений во многих странах. 01.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-01T15:45+0300

2021-08-01T15:45+0300

2021-08-01T15:45+0300

коронавирус

вакцина

штаммы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/02/35349624_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ae091807f0e94b9ee7a02ec3149fa94a.jpg

КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Группа ученых под руководством Федора Кондрашова из Института науки и технологии Австрии назвала причину распространения новых штаммов COVID-19, передает РИА Новости. По мнению исследователей, новые варианты SARS-CoV-2 начали активно появляться после отмены ограничений во многих странах. Ученые создали эпидемиологическую модель и обнаружили, что риск появления мутаций зависит от двух факторов: доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных. В результате вычислений они пришли к выводу, что необходимо сделать прививку большинству населения (как минимум 60%).Ученые также подтвердили, что людям необходимо продолжать носить маски и соблюдать меры социальной дистанции и после вакцинации.

https://ru.sputnik.md/20210801/koronavirus-mozhet-stat-kak-obychnyy-nasmork-43458232.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцина, штаммы