https://ru.sputnik.md/20210801/pfizer--moderna--podorozhali-43468089.html

Вакцины Pfizer и Moderna резко подорожали

Вакцины Pfizer и Moderna резко подорожали

СМИ сообщают, что компании отказались давать комментарии относительно своей ценовой политики. 01.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-01T16:13+0300

2021-08-01T16:13+0300

2021-08-01T16:17+0300

коронавирус

цена

вакцина

европейский союз

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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В Евросоюзе повысились цены на одну дозу вакцины от COVID-19 производителей Pfizer и Moderna, сообщает издание Financial Times со ссылкой на попавшие в его распоряжение части контрактов.По данным СМИ, цена за дозу препарата компании Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро. Цена за дозу препарата компании Moderna, согласно контракту, составляет 25,5 доллара США. Осведомленные лица сообщили, что ранее цена составляла 22,6 доллара США, передает РИА Новости.Как отмечает газета, компании отказались давать комментарии относительно своей ценовой политики в Евросоюзе.

https://ru.sputnik.md/20210801/izrail-vaktsinatsiya-tri-doza-43460013.html

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цена, вакцина, европейский союз