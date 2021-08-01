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Вакцины Pfizer и Moderna резко подорожали
Вакцины Pfizer и Moderna резко подорожали
СМИ сообщают, что компании отказались давать комментарии относительно своей ценовой политики. 01.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-01T16:13+0300
2021-08-01T16:13+0300
2021-08-01T16:17+0300
коронавирус
цена
вакцина
европейский союз
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В Евросоюзе повысились цены на одну дозу вакцины от COVID-19 производителей Pfizer и Moderna, сообщает издание Financial Times со ссылкой на попавшие в его распоряжение части контрактов.По данным СМИ, цена за дозу препарата компании Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро. Цена за дозу препарата компании Moderna, согласно контракту, составляет 25,5 доллара США. Осведомленные лица сообщили, что ранее цена составляла 22,6 доллара США, передает РИА Новости.Как отмечает газета, компании отказались давать комментарии относительно своей ценовой политики в Евросоюзе.
https://ru.sputnik.md/20210801/izrail-vaktsinatsiya-tri-doza-43460013.html
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цена, вакцина, европейский союз
Вакцины Pfizer и Moderna резко подорожали
16:13 01.08.2021 (обновлено: 16:17 01.08.2021)
СМИ сообщают, что компании отказались давать комментарии относительно своей ценовой политики.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В Евросоюзе повысились цены на одну дозу вакцины от COVID-19 производителей Pfizer и Moderna, сообщает издание Financial Times со ссылкой на попавшие в его распоряжение части контрактов.
По данным СМИ, цена за дозу препарата компании Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро. Цена за дозу препарата компании Moderna, согласно контракту, составляет 25,5 доллара США. Осведомленные лица сообщили, что ранее цена составляла 22,6 доллара США, передает РИА Новости
.
Как отмечает газета, компании отказались давать комментарии относительно своей ценовой политики в Евросоюзе.