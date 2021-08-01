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Подорожает ли в Молдове тариф на проезд в маршрутных такси
Подорожает ли в Молдове тариф на проезд в маршрутных такси
Вырастит ли тариф на проезд в маршрутных такси в Кишиневе
2021-08-01T13:56+0300
2021-08-01T13:56+0300
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кишинев
молдова
маршрутки
тариф на проезд
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После того как в очередной раз в Молдове взлетели в цене дизельное топливо и бензин, от многих транспортников в Молдове можно услышать жалобы о том, что они работают фактически "в ноль", не имея реальных и желаемых доходов от ежедневной перевозки пассажиров. Есть жалобы и от пассажиров маршрутных такси и междугородних автобусных рейсов о том, что условия перевозки далеки от идеала, транспортные средства зачастую слишком изношенные, а автопарк пополняется крайне редко новыми автобусами. Подорожает ли в Молдове проезд в маршрутных такси и междугородних транспортных рейсах, учитывая постоянный рост цен на бензин и дизельное топливо? Почему многие маршрутки и автобусы, перевозящие пассажиров в Молдове, сильно изношены, а автопарки на маршрутах не пополняются новыми единицами транспорта? Есть ли элементы коррупции в отрасли автоперевозки пассажиров? Эти и другие вопросы обсудили с главой Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы Олегом Алекса.
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Алена Матвеева
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кишинев, молдова, маршрутки, тариф на проезд, видео

Подорожает ли в Молдове тариф на проезд в маршрутных такси

13:56 01.08.2021
92
© Sputnik
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Глава Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы Олег Алекса рассказал в комментарии Sputnik о положении в транспортной отрасли.
После того как в очередной раз в Молдове взлетели в цене дизельное топливо и бензин, от многих транспортников в Молдове можно услышать жалобы о том, что они работают фактически "в ноль", не имея реальных и желаемых доходов от ежедневной перевозки пассажиров. Есть жалобы и от пассажиров маршрутных такси и междугородних автобусных рейсов о том, что условия перевозки далеки от идеала, транспортные средства зачастую слишком изношенные, а автопарк пополняется крайне редко новыми автобусами.
Подорожает ли в Молдове проезд в маршрутных такси и междугородних транспортных рейсах, учитывая постоянный рост цен на бензин и дизельное топливо? Почему многие маршрутки и автобусы, перевозящие пассажиров в Молдове, сильно изношены, а автопарки на маршрутах не пополняются новыми единицами транспорта? Есть ли элементы коррупции в отрасли автоперевозки пассажиров? Эти и другие вопросы обсудили с главой Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы Олегом Алекса.
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