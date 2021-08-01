https://ru.sputnik.md/20210801/pogodnye-rekordy-moldovy-1-avgusta-43454936.html

Погодные рекорды Молдовы 1 августа

Погодные рекорды Молдовы 1 августа

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день

2021-08-01T00:01+0300

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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Самое холодное первое августи на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1913 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум 1 августа зафиксировали в 2008 году. Тогда термометры показали +38,2 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210223/chetyre-prioriteta-guterresh-nazval-shagi-dlya-borby-s-izmeneniem-klimata-33748844.html

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