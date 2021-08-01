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Погодные рекорды Молдовы 1 августа
Погодные рекорды Молдовы 1 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день
2021-08-01T00:01+0300
2021-08-01T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Самое холодное первое августи на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1913 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум 1 августа зафиксировали в 2008 году. Тогда термометры показали +38,2 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210223/chetyre-prioriteta-guterresh-nazval-shagi-dlya-borby-s-izmeneniem-klimata-33748844.html
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Дмитрий Терехов
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климат, погода

Погодные рекорды Молдовы 1 августа

00:01 01.08.2021
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© Sputnik / Svyazin AlexanderNistru
Nistru - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
© Sputnik / Svyazin Alexander
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Самое холодное первое августи на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
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По информации синоптиков, в 1913 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,8 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 1 августа зафиксировали в 2008 году. Тогда термометры показали +38,2 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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