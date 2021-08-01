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Пока все спали: эпицентр пандемии, стрельба в прачечной и ситуация с COVID
Пока все спали: эпицентр пандемии, стрельба в прачечной и ситуация с COVID
Пока все спали: эпицентр пандемии, стрельба в прачечной и ситуация с COVID-19
2021-08-01T08:41+0300
2021-08-01T09:53+0300
общество
сша
стрельба
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Американский штат Флорида стал новым эпицентром распространения коронавируса, передает РИА Новости. Именно в этом штате был зафиксирован рекордный за все время пандемии суточный прирост случаев заражения COVID-19 - 21 683. Данные приводит сайт центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 января, тогда суточный прирост случаев заражения составил 19 334. На Флориду приходится примерно пятая часть всех новых случаев заражения коронавирусом в США, что делает штат новым эпицентром распространения заболевания, отмечает агентство Bloomberg.США является мировым лидером по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. На утро 1 августа число заразившихся в США составило 34 978 276.Стрельба в прачечной Нью-ЙоркаВ одном из районов Нью-Йорка неизвестные открыли стрельбу возле прачечной, несколько человек получили ранения, передают Известия.Стрельба произошла возле прачечной на пересечении 99-й улицы и 37-й авеню.Как сообщает полиция, подозреваемые приехали на мопедах, открыли стрельбу по прачечной и тротуару перед ней, а затем скрылись с места происшествия. В результате, как сообщает телеканал, пятеро человек получили ранения, не представляющие угрозы жизни. Причины стрельбы пока неясны.Ситуация с COVID-19На утро 1 августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 197 825 365. Из них 4 216 780 человека скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса, на первой строчке по числу инфицированных – США (34 978 276). Следом идут Индия (34 978 276) и Бразилия (19 917 855).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (6 190 334), Россия (6 185 249), Великобритания (5 883 421), Турция (5 727 045), Аргентина (4 929 764), Колумбия (4 785 320) и Испания (4 447 044).В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 122 новых случая инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 259 478.По данным Минздрава, за сутки выздоровели 84 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 252 051.Летальных исходов за последние сутки не зафиксировано, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции к сегодняшнему дню составило 6255.
https://ru.sputnik.md/20210729/nazvana-stranf-superrasprostraniteli-koronavirusa-43358261.html
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сша, стрельба

Пока все спали: эпицентр пандемии, стрельба в прачечной и ситуация с COVID

08:41 01.08.2021 (обновлено: 09:53 01.08.2021)
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© Sputnik / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкУхань после смягчения ограничений, введённых в связи с коронавирусом
Ухань после смягчения ограничений, введённых в связи с коронавирусом - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
© Sputnik / Анна Раткогло
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Американский штат Флорида стал новым эпицентром распространения коронавируса, передает РИА Новости. Именно в этом штате был зафиксирован рекордный за все время пандемии суточный прирост случаев заражения COVID-19 - 21 683. Данные приводит сайт центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.
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Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 января, тогда суточный прирост случаев заражения составил 19 334. На Флориду приходится примерно пятая часть всех новых случаев заражения коронавирусом в США, что делает штат новым эпицентром распространения заболевания, отмечает агентство Bloomberg.
США является мировым лидером по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. На утро 1 августа число заразившихся в США составило 34 978 276.

Стрельба в прачечной Нью-Йорка

В одном из районов Нью-Йорка неизвестные открыли стрельбу возле прачечной, несколько человек получили ранения, передают Известия.
Стрельба произошла возле прачечной на пересечении 99-й улицы и 37-й авеню.
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Как сообщает полиция, подозреваемые приехали на мопедах, открыли стрельбу по прачечной и тротуару перед ней, а затем скрылись с места происшествия. В результате, как сообщает телеканал, пятеро человек получили ранения, не представляющие угрозы жизни.
Причины стрельбы пока неясны.

Ситуация с COVID-19

На утро 1 августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 197 825 365. Из них 4 216 780 человека скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса, на первой строчке по числу инфицированных – США (34 978 276). Следом идут Индия (34 978 276) и Бразилия (19 917 855).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (6 190 334), Россия (6 185 249), Великобритания (5 883 421), Турция (5 727 045), Аргентина (4 929 764), Колумбия (4 785 320) и Испания (4 447 044).
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 122 новых случая инфицирования COVID-19.
Общее число случаев заражения в стране достигло 259 478.
По данным Минздрава, за сутки выздоровели 84 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 252 051.
Летальных исходов за последние сутки не зафиксировано, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции к сегодняшнему дню составило 6255.
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