https://ru.sputnik.md/20210801/poka-vse-spali-epitsentr-pandemii-strelba-v-prachechnoy-i-situatsiya-s-covid-43457764.html

Пока все спали: эпицентр пандемии, стрельба в прачечной и ситуация с COVID

Пока все спали: эпицентр пандемии, стрельба в прачечной и ситуация с COVID

Пока все спали: эпицентр пандемии, стрельба в прачечной и ситуация с COVID-19

2021-08-01T08:41+0300

2021-08-01T08:41+0300

2021-08-01T09:53+0300

общество

сша

стрельба

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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Американский штат Флорида стал новым эпицентром распространения коронавируса, передает РИА Новости. Именно в этом штате был зафиксирован рекордный за все время пандемии суточный прирост случаев заражения COVID-19 - 21 683. Данные приводит сайт центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 января, тогда суточный прирост случаев заражения составил 19 334. На Флориду приходится примерно пятая часть всех новых случаев заражения коронавирусом в США, что делает штат новым эпицентром распространения заболевания, отмечает агентство Bloomberg.США является мировым лидером по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. На утро 1 августа число заразившихся в США составило 34 978 276.Стрельба в прачечной Нью-ЙоркаВ одном из районов Нью-Йорка неизвестные открыли стрельбу возле прачечной, несколько человек получили ранения, передают Известия.Стрельба произошла возле прачечной на пересечении 99-й улицы и 37-й авеню.Как сообщает полиция, подозреваемые приехали на мопедах, открыли стрельбу по прачечной и тротуару перед ней, а затем скрылись с места происшествия. В результате, как сообщает телеканал, пятеро человек получили ранения, не представляющие угрозы жизни. Причины стрельбы пока неясны.Ситуация с COVID-19На утро 1 августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 197 825 365. Из них 4 216 780 человека скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса, на первой строчке по числу инфицированных – США (34 978 276). Следом идут Индия (34 978 276) и Бразилия (19 917 855).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (6 190 334), Россия (6 185 249), Великобритания (5 883 421), Турция (5 727 045), Аргентина (4 929 764), Колумбия (4 785 320) и Испания (4 447 044).В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 122 новых случая инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 259 478.По данным Минздрава, за сутки выздоровели 84 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 252 051.Летальных исходов за последние сутки не зафиксировано, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции к сегодняшнему дню составило 6255.

https://ru.sputnik.md/20210729/nazvana-stranf-superrasprostraniteli-koronavirusa-43358261.html

https://ru.sputnik.md/20210726/v-ssha-zafiksirovali-nedelnyy-maksimum-intsidentov-so-strelboy-43152956.html

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