https://ru.sputnik.md/20210801/pravila-vezd-grazhdane-moldova-pandemia-43467916.html

Новые правила въезда граждан Молдовы в другие страны в условиях пандемии

Новые правила въезда граждан Молдовы в другие страны в условиях пандемии

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы обнародовало обновленную информацию об изменениях правил въезда граждан Молдовы в другие страны

2021-08-01T17:45+0300

2021-08-01T17:45+0300

2021-08-01T17:45+0300

коронавирус

иностранцы

правила въезда

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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы обнародовало обновленную информацию об изменениях правил въезда граждан Молдовы в другие страны. Ведомство рекомендует заранее планировать поездки и уточнять условия въезда в ту или иную страну. Так, любой въезжающий в Румынию, вне зависимости от того, откуда он прибывает, должен быть помещен на карантин. Исключение составляют обладатели сертификата о полной вакцинации и те, кто перенес коронавирус в последние полгода и у кого подтверждено наличие антител. При этом те, кто прибыл в Румынию из стран "зеленой" зоны, в том числе из Республики Молдова, могут быть освобождены от самоизоляции, если намерены провести в стране не более трех дней и располагают отрицательным ПЦР-тестом. Украина также входит в число стран, изменивших правила въезда на свою территорию. Теперь иностранцы старше 18 лет, не имеющие сертификата о полном курсе вакцинации, не смогут находится в стране более 72 часов. Или будут обязаны уйти на самоизоляцию. Кроме того, невакцинированные иностранные граждане должны будут установить на свой смартфон приложение Home Action, позволяющее контролировать нахождение человека на самоизоляции и в случае положительного ПЦР-теста на COVID-19 - наличие антигена коронавируса. При этом, чтобы избежать обязательной десятидневной самоизоляции на Украине, те, у кого нет свидетельства о вакцинации, могут пройти ПЦР-тест или провести экспресс-тест на антигены и получить результат в течение 72 часов после въезда в страну.Болгария продлила период ограничений на въезд на свою территорию до 31 августа. Таким образом, молдаване смогут поехать в Болгарию при наличии документа, подтверждающего вакцинацию обеими дозами или действующий цифровой сертификат ЕС, подтверждающий факт выздоровления (для людей, которые были инфицированы вирусом SARS-CoV-2 и вылечились).В то же время, если у вас нет ни одного из вышеперечисленных документов, вы можете предъявить на границе с Болгарией отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до прибытия.Молдаване, планирующие поездку в Чешскую Республику, должны помнить, что эта страна по-прежнему рассматривает Молдову в ряду государств, находящихся в зоне очень высокого риска. Соответственно, въезд граждан РМ в Чехию с туристическими или другими несущественными целями не допускается. Во Франции чрезвычайное положение в области здравоохранения продлено до конца октября нынешнего года. Вам потребуется предъявить специальное "санитарное разрешение", если захотите посетить культурно-развлекательное мероприятие с аудиторией более чем 50 человек (театр, парк развлечений, концертный зал, фестиваль, спортивный зал, кинотеатр). Подобное разрешение будет также необходимо на территории Франции в кафе, ресторанах, торговых центрах, больницах, домах престарелых, медицинских учреждениях, в самолетах, поездах и автобусах междугородних маршрутов.С 4 июля 2021 года Германия внесла Республику Молдова в список государств, не представляющих опасности в свете пандемии. Таким образом, правила въезда, характерные для зон высокого риска, больше не распространяются на граждан нашей страны, прибывающих в Германию. В то же время по-прежнему необходимо предъявить свидетельство о прохождении тестирования или вакцинации.Тем, кто запланировал отдых в Греции, следует знать, что Греческая Республика освободила молдаван от жестких ограничений. Таким образом, граждане Молдовы могут свободно путешествовать, в том числе в туристических целях, по территории Греции. Важно лишь предъявить отрицательный тест на COVID-19 или справку о вакцинации.Италия включила Республику Молдова в список D, что означает, что для въезда в эту страну гражданам Республики Молдова, имеющим биометрические паспорта, больше не нужно обосновывать цель поездки.Подробнее о правилах въезда в страны мира можно узнать по прикрепленной здесь ссылке.

https://ru.sputnik.md/20210730/moldova-obnovila-spisok-stan-krasnoy-zony-opasnosti-iz-za-covid-19-43433380.html

https://ru.sputnik.md/20210728/ukraina-uzhestochaet-pravila-vezda-iz-za-shtamma-delta-43339992.html

https://ru.sputnik.md/20210716/pravila-vezda-v-drugie-strany-v-iyule-kuda-mozhno-poehat-iz-moldovy-35553278.html

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иностранцы, правила въезда