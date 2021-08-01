https://ru.sputnik.md/20210801/pri-lesnykh-pozharakh-v-turtsii-pogibli-vosem-chelovek-43472636.html

При лесных пожарах в Турции погибли восемь человек

При лесных пожарах в Турции погибли восемь человек

В Манавгате жертвами стали семь человек, еще один погибший - в Мармарисе. 01.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-01T19:52+0300

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общество

турция

пожар

жертвы

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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Из-за лесных пожаров в Турции погибли восемь человек, передает РИА Новости. Всего пострадавших – 864. Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.Ранее было известно о шести жертвах пожаров и 410 пострадавших."В результате пожаров в Манавгате (провинция Анталья) у нас всего семь погибших. Из 507 человек, пострадавших от пожаров, 497 были выписаны. Из 203 человек, пострадавших от пожаров в Мармарисе и Бодруме, 186 были выписаны. В Мармарисе у нас один погибший. Все 154 человека, пострадавшие от пожара в Мерсине, были выписаны после завершения лечения", - написал Коджа в Twitter.Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, 107 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль пять пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла.

https://ru.sputnik.md/20210801/moldova-sograzhdane-pozhar-turtsia-spasenie-43469240.html

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турция, пожар, жертвы