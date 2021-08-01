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При лесных пожарах в Турции погибли восемь человек
При лесных пожарах в Турции погибли восемь человек
В Манавгате жертвами стали семь человек, еще один погибший - в Мармарисе. 01.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-01T19:52+0300
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Из-за лесных пожаров в Турции погибли восемь человек, передает РИА Новости. Всего пострадавших – 864. Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.Ранее было известно о шести жертвах пожаров и 410 пострадавших."В результате пожаров в Манавгате (провинция Анталья) у нас всего семь погибших. Из 507 человек, пострадавших от пожаров, 497 были выписаны. Из 203 человек, пострадавших от пожаров в Мармарисе и Бодруме, 186 были выписаны. В Мармарисе у нас один погибший. Все 154 человека, пострадавшие от пожара в Мерсине, были выписаны после завершения лечения", - написал Коджа в Twitter.Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, 107 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль пять пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла.
https://ru.sputnik.md/20210801/moldova-sograzhdane-pozhar-turtsia-spasenie-43469240.html
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турция, пожар, жертвы

При лесных пожарах в Турции погибли восемь человек

19:52 01.08.2021 (обновлено: 19:58 01.08.2021)
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© Sputnik / Burcu OkutanТушение пожара в районе деревни Байыр (Bayır) - Мармарис
Тушение пожара в районе деревни Байыр (Bayır) - Мармарис - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
© Sputnik / Burcu Okutan
В Манавгате жертвами стали семь человек, еще один погибший - в Мармарисе.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Из-за лесных пожаров в Турции погибли восемь человек, передает РИА Новости. Всего пострадавших – 864. Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
Ранее было известно о шести жертвах пожаров и 410 пострадавших.
Дым над лесом вокруг Манавгата - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
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"В результате пожаров в Манавгате (провинция Анталья) у нас всего семь погибших. Из 507 человек, пострадавших от пожаров, 497 были выписаны. Из 203 человек, пострадавших от пожаров в Мармарисе и Бодруме, 186 были выписаны. В Мармарисе у нас один погибший. Все 154 человека, пострадавшие от пожара в Мерсине, были выписаны после завершения лечения", - написал Коджа в Twitter.
Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, 107 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль пять пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла.
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