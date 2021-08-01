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Какие продукты убивают поджелудочную железу
Какие продукты убивают поджелудочную железу
Есть несколько типов продуктов, которые плохо влияют на состояние здоровья и провоцируют лишний вес. 01.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-01T15:17+0300
2021-08-01T15:17+0300
2021-08-01T15:17+0300
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о самых вредных для поджелудочной железы продуктах, передает РИА Новости со ссылкой на "Российскую газету".Как заявила специалист, употребление большого количества сладкой или калорийной пищи не только приводит к лишнему весу, но и к гибели клеток поджелудочной железы."В жировой ткани неизбежно возникает системное воспаление с оксидативным стрессом, на фоне которого развивается инсулинорезистентность и гибнут клетки поджелудочной железы (не только они), вырабатывающие инсулин", — объяснила Павлова.Эндокринолог рекомендовала делать трехчасовые перерывы между приемами пищи. Эксперт подчеркнула, что "голодать дольше пяти часов точно не стоит": при голодании фермент, отслеживающий уровень питательных веществ (липопротеинлипаза) активизируется в жировой ткани, что приводит к накоплению жировых запасов.
https://ru.sputnik.md/20210716/Vrach-nazval-produkty-snizhayuschie-davlenie-35540636.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
еда, ожирение
Какие продукты убивают поджелудочную железу
Есть несколько типов продуктов, которые плохо влияют на состояние здоровья и провоцируют лишний вес.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik.
Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о самых вредных для поджелудочной железы продуктах, передает РИА Новости
со ссылкой на "Российскую газету".
Как заявила специалист, употребление большого количества сладкой или калорийной пищи не только приводит к лишнему весу, но и к гибели клеток поджелудочной железы.
"В жировой ткани неизбежно возникает системное воспаление с оксидативным стрессом, на фоне которого развивается инсулинорезистентность и гибнут клетки поджелудочной железы (не только они), вырабатывающие инсулин", — объяснила Павлова.
Эндокринолог рекомендовала делать трехчасовые перерывы между приемами пищи.
"Человек должен есть не раньше, чем через три часа от предыдущего приема пищи и не позже, чем через пять часов", — уточнила доктор.
Эксперт подчеркнула, что "голодать дольше пяти часов точно не стоит": при голодании фермент, отслеживающий уровень питательных веществ (липопротеинлипаза) активизируется в жировой ткани, что приводит к накоплению жировых запасов.