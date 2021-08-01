https://ru.sputnik.md/20210801/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kakim-budet--pervyy-den-avgusta-43455709.html

Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день августа

Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день августа

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 01.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-01T07:00+0300

2021-08-01T07:00+0300

2021-08-01T09:43+0300

молдова

погода

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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 1 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы составит от +30 до +33 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +16 до +21 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 1 августа: ночью от +18 до +20, днем от +30 до +34.По данным синоптиков, еще более жарким будет и понедельник, 2 августа - до +35, однако местами в Молдове в этот день возможны дожди и грозы.Изнуряющая жара немного спадет только к следующим выходным, когда в среднем по стране столбики термометров опустятся до +26. Праздники и народные приметыПервого августа отмечается день памяти преподобной Макрины (Макриды). Макрида считается указательницей осени. Если на Макриду мокро - вся осень мокрая. В народе заметили, если на Макриду сухо, не будет дождей на шесть недель, мокро - дождь на тот же срок. На переменную погоду осени указывал сильный ветер и переменная облачность в этот день. В это время начинается ранний листопад, замолкают птицы, пропадают оводы.

https://ru.sputnik.md/20210728/bolshegruzam-zapreschen-proezd-doroga-43338487.html

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2021

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молдова, погода