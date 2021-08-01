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Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день августа
Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день августа
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 01.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-01T07:00+0300
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погода
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 1 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы составит от +30 до +33 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +16 до +21 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 1 августа: ночью от +18 до +20, днем от +30 до +34.По данным синоптиков, еще более жарким будет и понедельник, 2 августа - до +35, однако местами в Молдове в этот день возможны дожди и грозы.Изнуряющая жара немного спадет только к следующим выходным, когда в среднем по стране столбики термометров опустятся до +26. Праздники и народные приметыПервого августа отмечается день памяти преподобной Макрины (Макриды). Макрида считается указательницей осени. Если на Макриду мокро - вся осень мокрая. В народе заметили, если на Макриду сухо, не будет дождей на шесть недель, мокро - дождь на тот же срок. На переменную погоду осени указывал сильный ветер и переменная облачность в этот день. В это время начинается ранний листопад, замолкают птицы, пропадают оводы.
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Дмитрий Терехов
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молдова, погода

Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день августа

07:00 01.08.2021 (обновлено: 09:43 01.08.2021)
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© Photo : Евгений ПаскарьДнестр и Бендерский речной порт
Днестр и Бендерский речной порт - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
© Photo : Евгений Паскарь
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 1 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый.
Средняя температура в дневные часы составит от +30 до +33 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +16 до +21 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 1 августа: ночью от +18 до +20, днем от +30 до +34.
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По данным синоптиков, еще более жарким будет и понедельник, 2 августа - до +35, однако местами в Молдове в этот день возможны дожди и грозы.
Изнуряющая жара немного спадет только к следующим выходным, когда в среднем по стране столбики термометров опустятся до +26.

Праздники и народные приметы

Первого августа отмечается день памяти преподобной Макрины (Макриды). Макрида считается указательницей осени. Если на Макриду мокро - вся осень мокрая. В народе заметили, если на Макриду сухо, не будет дождей на шесть недель, мокро - дождь на тот же срок. На переменную погоду осени указывал сильный ветер и переменная облачность в этот день. В это время начинается ранний листопад, замолкают птицы, пропадают оводы.
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