https://ru.sputnik.md/20210801/shinkar-ne-obmanyvaytes-khudye-soobschestva-razvraschayut-dobrye-nravy-42988277.html

Шинкарь: "Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы"

Шинкарь: "Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы"

Священнослужитель рассказал об этногенезе народов, борьбе в постсоветских республиках и о греховной сути неидеального человека.

2021-08-01T08:00+0300

2021-08-01T08:00+0300

2021-08-01T09:48+0300

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Шинкарь: "Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы" Шинкарь: "Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы"

Совершенно очевидно, что самая сложная вещь в жизни любого народа – это его традиции или религия, то, что отличает жителей Молдовы от японцев, а японцев от бельгийцев. Молдавская земля прожила 70 лет не только с Советским Союзом, но и не один век с народами Российской империи. Этногенез молдавского народа происходил через впитывание того, что было здесь до него. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал священнослужитель, протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь.Шинкарь считает, что это показательно для всех бывших постсоветских республик: в каждой из них идет обязательная борьба с языком, историей, культурным и историческим влиянием, поскольку это то, что делает народ удобным для лидеров того самого мира.По этому принципу, продолжил Шинкарь, эти страны будут объединять, не жалея средств и пространств, выделять для этого гранты, создавать комиссии и комитеты."Мы будем сопротивляться до тех пор, пока у нас есть общая литература, культура, язык – вещи, за которые мы сражаемся. И пока будет видение человека. Это очень важно. Картинку человека, которую сегодня нам предлагает западный мир – это совсем не наш взгляд, и говорить об этом не приходится", - убежден священник.Шинкарь отметил, что сегодня в обществе можно увидеть "красивую обработку" людей либералами, лояльно относящихся к гей-парадам, и впору вспомнить слова апостола Павла: "Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы", так как человек быстрее склонен к греху, чем к добру.Церковь, заключил священнослужитель, знает катастрофу человека и его неисцеленные раны, которые требуют бесконечной заботы и никогда не исцелятся, потому что человек никогда не станет идеальным.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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