https://ru.sputnik.md/20210801/shinkar-ne-obmanyvaytes-khudye-soobschestva-razvraschayut-dobrye-nravy-42988277.html
Шинкарь: "Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы"
Шинкарь: "Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы"
Священнослужитель рассказал об этногенезе народов, борьбе в постсоветских республиках и о греховной сути неидеального человека.
2021-08-01T08:00+0300
2021-08-01T08:00+0300
2021-08-01T09:48+0300
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Шинкарь: "Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы"
Шинкарь: "Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы"
Совершенно очевидно, что самая сложная вещь в жизни любого народа – это его традиции или религия, то, что отличает жителей Молдовы от японцев, а японцев от бельгийцев. Молдавская земля прожила 70 лет не только с Советским Союзом, но и не один век с народами Российской империи. Этногенез молдавского народа происходил через впитывание того, что было здесь до него. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал священнослужитель, протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь.Шинкарь считает, что это показательно для всех бывших постсоветских республик: в каждой из них идет обязательная борьба с языком, историей, культурным и историческим влиянием, поскольку это то, что делает народ удобным для лидеров того самого мира.По этому принципу, продолжил Шинкарь, эти страны будут объединять, не жалея средств и пространств, выделять для этого гранты, создавать комиссии и комитеты."Мы будем сопротивляться до тех пор, пока у нас есть общая литература, культура, язык – вещи, за которые мы сражаемся. И пока будет видение человека. Это очень важно. Картинку человека, которую сегодня нам предлагает западный мир – это совсем не наш взгляд, и говорить об этом не приходится", - убежден священник.Шинкарь отметил, что сегодня в обществе можно увидеть "красивую обработку" людей либералами, лояльно относящихся к гей-парадам, и впору вспомнить слова апостола Павла: "Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы", так как человек быстрее склонен к греху, чем к добру.Церковь, заключил священнослужитель, знает катастрофу человека и его неисцеленные раны, которые требуют бесконечной заботы и никогда не исцелятся, потому что человек никогда не станет идеальным.
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Валентина Топоривская
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио
Шинкарь: "Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы"
08:00 01.08.2021 (обновлено: 09:48 01.08.2021)
Священнослужитель рассказал об этногенезе народов, борьбе в постсоветских республиках и о греховной сути неидеального человека.
Совершенно очевидно, что самая сложная вещь в жизни любого народа – это его традиции или религия, то, что отличает жителей Молдовы от японцев, а японцев от бельгийцев. Молдавская земля прожила 70 лет не только с Советским Союзом, но и не один век с народами Российской империи. Этногенез молдавского народа происходил через впитывание того, что было здесь до него. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал священнослужитель, протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь.
"Любой народ рождается на обломках других народов. У народа есть папы, мамы, бабушки и дедушки. В молдавском языке и в молдавской культуре заложены те высокие основания, которые столетиями были нашим объективным гумусом, на котором мы произрастали. Для того, чтобы этот народ снять с этой почвы, надо его оторвать от питательного слоя", - говорит протоиерей.
Шинкарь считает, что это показательно для всех бывших постсоветских республик: в каждой из них идет обязательная борьба с языком, историей, культурным и историческим влиянием, поскольку это то, что делает народ удобным для лидеров того самого мира.
"Нас сейчас приклеивают – это началось до выборов и продолжится – к треугольнику Украина-Молдавия-Грузия, делая вид, что у этих несчастных и потерпевших советских республик общие проблемы и территориальные конфликты", - рассказал эксперт.
По этому принципу, продолжил Шинкарь, эти страны будут объединять, не жалея средств и пространств, выделять для этого гранты, создавать комиссии и комитеты.
"Мы будем сопротивляться до тех пор, пока у нас есть общая литература, культура, язык – вещи, за которые мы сражаемся. И пока будет видение человека. Это очень важно. Картинку человека, которую сегодня нам предлагает западный мир – это совсем не наш взгляд, и говорить об этом не приходится", - убежден священник.
Шинкарь отметил, что сегодня в обществе можно увидеть "красивую обработку" людей либералами, лояльно относящихся к гей-парадам, и впору вспомнить слова апостола Павла: "Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы", так как человек быстрее склонен к греху, чем к добру.
Церковь, заключил священнослужитель, знает катастрофу человека и его неисцеленные раны, которые требуют бесконечной заботы и никогда не исцелятся, потому что человек никогда не станет идеальным.