https://ru.sputnik.md/20210801/v-dnestre-utonul-39-letniy-muzhchina-43469556.html

В Днестре утонул 39-летний мужчина

В Днестре утонул 39-летний мужчина

Мужчина 39-лет утонул в реке Днестр

2021-08-01T18:31+0300

2021-08-01T18:31+0300

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общество

днестр

утонувшие

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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Около 11.30 нетрезвая компания из села Воронцово Рыбницкого района отправилась на реку. Один из них пошел купаться, нырнул и пропал.Двухчасовые поиски не дали успеха, на месте работают водолазы. В субботу в Днестре утонули еще двое 40-летних мужчин.

https://ru.sputnik.md/20210731/tragediya-dnestr-propavshii-podrostok-mertvy-43448305.html

днестр

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2021

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Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

днестр, утонувшие