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https://ru.sputnik.md/20210801/v-dnestre-utonul-39-letniy-muzhchina-43469556.html
В Днестре утонул 39-летний мужчина
В Днестре утонул 39-летний мужчина
Мужчина 39-лет утонул в реке Днестр
2021-08-01T18:31+0300
2021-08-01T18:31+0300
общество
днестр
утонувшие
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Около 11.30 нетрезвая компания из села Воронцово Рыбницкого района отправилась на реку. Один из них пошел купаться, нырнул и пропал.Двухчасовые поиски не дали успеха, на месте работают водолазы. В субботу в Днестре утонули еще двое 40-летних мужчин.
https://ru.sputnik.md/20210731/tragediya-dnestr-propavshii-podrostok-mertvy-43448305.html
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днестр, утонувшие

В Днестре утонул 39-летний мужчина

18:31 01.08.2021
228
© Photo : Евгений ПаскарьДнестр, город Бендеры. Май 2021 год
Днестр, город Бендеры. Май 2021 год - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
© Photo : Евгений Паскарь
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Главная река Молдовы продолжает собирать свою страшную летнюю "жатву".
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Около 11.30 нетрезвая компания из села Воронцово Рыбницкого района отправилась на реку.
Один из них пошел купаться, нырнул и пропал.
Двухчасовые поиски не дали успеха, на месте работают водолазы.
Дубоссарская ГЭС - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
Общество
Трагедия на Днестре: пропавшего без вести подростка обнаружили мертвым
Вчера, 13:39
446
В субботу в Днестре утонули еще двое 40-летних мужчин.
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