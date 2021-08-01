https://ru.sputnik.md/20210801/v-dnestre-utonul-39-letniy-muzhchina-43469556.html
В Днестре утонул 39-летний мужчина
В Днестре утонул 39-летний мужчина
Мужчина 39-лет утонул в реке Днестр
2021-08-01T18:31+0300
2021-08-01T18:31+0300
2021-08-01T18:31+0300
общество
днестр
утонувшие
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КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Около 11.30 нетрезвая компания из села Воронцово Рыбницкого района отправилась на реку. Один из них пошел купаться, нырнул и пропал.Двухчасовые поиски не дали успеха, на месте работают водолазы. В субботу в Днестре утонули еще двое 40-летних мужчин.
https://ru.sputnik.md/20210731/tragediya-dnestr-propavshii-podrostok-mertvy-43448305.html
днестр
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Дмитрий Терехов
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Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
днестр, утонувшие
В Днестре утонул 39-летний мужчина
Главная река Молдовы продолжает собирать свою страшную летнюю "жатву".
КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Около 11.30 нетрезвая компания из села Воронцово Рыбницкого района отправилась на реку.
Один из них пошел купаться, нырнул и пропал.
Двухчасовые поиски не дали успеха, на месте работают водолазы.
В субботу в Днестре утонули еще двое 40-летних мужчин.